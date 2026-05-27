ترامپ: اگر اعراب به پیمان ابراهیم نپیوندند، مطمئن نیستم با ایران توافق کنیم!
دونالد ترامپ در جلسه کابینه خطاب به خبرنگاران از فشار بر کشورهای عربی و پاکستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با اسرائیل پرده برداشت و تهدید کرد اگر این کشورها به پیمان ابراهیم نپیوندند، مطمئن نیستم با آنها (ایران) توافق کنیم. ترامپ امارات را بابت پیوستن به پیمان ابراهیم و روابطش با اسرائیل کشوری جسور خواند! با ترجمه اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
۲
برچسبها:نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا پیمان ابراهیم ویدیو عادی سازی روابط با اسرائیل اسرائیل امارات متحده عربی دونالد ترامپ
روز به روز گستاخ تر میشه.نباید باهاش مذاکره میشد.بمب اتم داشتیم اینطوری بلبل زبونی نمیکرد
کله زرد چموش چه غلطای اضافی میکنه شب درازو قلندر بیدار .مثل خر تاگردن توگل گیر کرده .پایان وحشتناکی در انتظارش هست .ایران فرموده بود تو شروع میکنی پایانش بامنه .
رژیم صهیونسیتی را این همه دوست داری ببر یکی از ایالت های آمریکا را بده تا نزدیک وجلوی چشمت باشند مردک دیوانه تا کی می خواهی به مردم فلسطین ظلم کنی
ما هم با بسته نگه داشتن تنگه هرمز تو را وادار می کنیم از این منطقه جمع کنی و بروی تو هم یک خارج شدن از منطقه برای همیشه به ما بدهکاری
ترامپ یک احمق تمام عیار هست. اگر عقل داشت باید کارهای دیگری میکرد.
ناشناس|
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷