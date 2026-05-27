ترامپ: اگر اعراب به پیمان ابراهیم نپیوندند، مطمئن نیستم با ایران توافق کنیم!

دونالد ترامپ در جلسه کابینه خطاب به خبرنگاران از فشار بر کشورهای عربی و پاکستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با اسرائیل پرده برداشت و تهدید کرد اگر این کشورها به پیمان ابراهیم نپیوندند، مطمئن نیستم با آنها (ایران) توافق کنیم. ترامپ امارات را بابت پیوستن به پیمان ابراهیم و روابطش با اسرائیل کشوری جسور خواند! با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.