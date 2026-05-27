نبض خبر

ترامپ: اگر اعراب به پیمان ابراهیم نپیوندند، مطمئن نیستم با ایران توافق کنیم!

دونالد ترامپ در جلسه کابینه خطاب به خبرنگاران از فشار بر کشورهای عربی و پاکستان برای پیوستن به پیمان ابراهیم و عادی سازی روابط با اسرائیل پرده برداشت و تهدید کرد اگر این کشورها به پیمان ابراهیم نپیوندند، مطمئن نیستم با آنها (ایران) توافق کنیم. ترامپ امارات را بابت پیوستن به پیمان ابراهیم و روابطش با اسرائیل کشوری جسور خواند! با ترجمه اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.
برچسب‌ها:
نبض خبر مذاکرات ایران و آمریکا توافق ایران و آمریکا پیمان ابراهیم ویدیو عادی سازی روابط با اسرائیل اسرائیل امارات متحده عربی دونالد ترامپ
نظرات بینندگان
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
اینم که هر دیقه یه چیزی میگه خودشم دیوونه کرده
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۲:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
روز به روز گستاخ تر میشه.نباید باهاش مذاکره میشد.بمب اتم داشتیم اینطوری بلبل زبونی نمیکرد
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
کله زرد چموش چه غلطای اضافی میکنه شب درازو قلندر بیدار .مثل خر تاگردن توگل گیر کرده .پایان وحشتناکی در انتظارش هست .ایران فرموده بود تو شروع میکنی پایانش بامنه .
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۳:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
تف تو ذات و قیافه ات، سگ واق واقو زرد خبیث
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
رژیم صهیونسیتی را این همه دوست داری ببر یکی از ایالت های آمریکا را بده تا نزدیک وجلوی چشمت باشند مردک دیوانه تا کی می خواهی به مردم فلسطین ظلم کنی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
نکن به درک . بازییچه دست اسراییل
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ما هم با بسته نگه داشتن تنگه هرمز تو را وادار می کنیم از این منطقه جمع کنی و بروی تو هم یک خارج شدن از منطقه برای همیشه به ما بدهکاری
ناشناس
United States of America
۰۴:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
عحب! پس منتظر باش که ناوهات به قعر اقیانوس سفر کنه!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۶:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
ترامپ یک احمق تمام عیار هست. اگر عقل داشت باید کارهای دیگری میکرد.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
اتفاقا خوب میدونه داره چیکار میکنه گام به گام میخواد به تمام اهدافش برسه تنها هدفش ایران نیست
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
هموار کردن راه برای توافق ابراهیم یکی از اهداف حمله به ایران است . هرچه درگیری و تنش بین ایران و کشورهای بحرین و امارات و عربستان و ...‌بیشتر باشد ، آن ها تمایل بیشتری به رفتن به طرف اسراییل و پیوستن به چیزی مانند پیمان ابراهیم خواهند داشت ‌
