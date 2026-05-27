گردشگری صنعتی؛ محرک تازه مصرف و فرهنگ در چین

به گزارش تابناک، چین در ۱۹ می، شانزدهمین «روز ملی گردشگری» خود را جشن گرفت. هم‌زمان با رشد صنعت گردشگری این کشور و پیوند عمیق‌تر فرهنگ و توریسم، مسافران اکنون به گزینه‌های متنوع‌تری برای سفر و تفریح دسترسی دارند. در میان انواع مختلف گردشگری، «گردشگری صنعتی» به دلیل جذابیت خاص خود برجسته شده و به یکی از شاخص‌های سفر‌های باکیفیت و محرکی تازه برای رونق مصرف در بخش فرهنگ و گردشگری تبدیل شده است.

کارخانه تولید خودرو‌های برقی شرکت «شیائومی» در منطقه «یی‌زوانگ» پکن، مجموعه‌ای عظیم با مساحت بیش از ۷۰۰ هزار متر مربع است. در یکی از آخرهفته‌های اخیر، خانم «جانگ» همراه پسر ۱۰ ساله‌اش زودتر از زمان بازدید به محل رسید و در صف بیرون کارخانه منتظر ماند.

خانم جانگ و پسرش همراه با راهنما ابتدا از مرکز نمایشگاهی کارخانه بازدید کردند؛ جایی که بازدیدکنندگان با فناوری‌های کلیدی این مجموعه از جمله معماری شاسی، سیستم‌های باتری، فناوری پیشرانه الکتریکی، ساختار بدنه، تراشه‌های بومی و سامانه‌های هوشمند کمک‌راننده آشنا می‌شوند.

راهنما توضیح داد: «این کارخانه از بیش از ۴۰۰ ربات متحرک خودران در کنار ربات‌های بارگیری، مونتاژ، رنگ‌آمیزی و تجهیزات دیگر استفاده می‌کند.» در مجموع، اکنون بیش از ۶۰۰ ربات در این کارخانه فعال هستند.

این مجموعه پیش‌تر عنوان «سایت نمونه گردشگری صنعتی» پکن را دریافت کرده و چندین افتخار دیگر نیز کسب کرده است. هدف کارخانه، تبدیل شدن به یک پایگاه ملی نمونه در حوزه گردشگری صنعتی است.

کارخانه خودرو‌های برقی شیائومی از زمان آغاز تور‌های هدایت‌شده در مارس ۲۰۲۴ و بازگشایی رسمی برای عموم در نوامبر همان سال، تاکنون میزبان بیش از ۲۳۰ هزار بازدیدکننده بوده است.

«موزه فرهنگ سرکه چین» در شهر «جن‌جیانگ» استان «جیانگ‌سو» در شرق چین، با مساحت بیش از ۸ هزار متر مربع، امکان آشنایی کامل با فرآیند سرکه‌سازی را برای بازدیدکنندگان فراهم کرده است. این مجموعه یک جاذبه گردشگری ملی با درجه کیفی ۴A محسوب می‌شود.

در این موزه، استادکاران قدیمی تمام مراحل تولید سرکه را به‌صورت زنده نمایش می‌دهند؛ از بخارپز کردن برنج و آماده‌سازی مایه اولیه تا تخمیر، عصاره‌گیری، جوشاندن و کهنه‌سازی سرکه.

در نزدیکی بخش نمایشگاهی، کارگاه بطری‌بندی شرکت سرکه‌سازی «جیانگ‌سو هنگ‌شون» قرار دارد. این تأسیسات تقریباً به‌طور کامل خودکار است؛ تعداد کمی کارگر در آن دیده می‌شود و فضای کارخانه با صدای یکنواخت ماشین‌آلات و داده‌هایی که روی نمایشگر‌های دیجیتال چشمک می‌زنند، پر شده است.

در طبقه دوم موزه، بازدیدکننده‌ای ۸ ساله به نام «له‌له» یاد گرفت چگونه چهار نوع معروف سرکه چینی را از روی رنگ، بو و طعم از یکدیگر تشخیص دهد. او پیش از بازگشت، مگنت یخچال به شکل کوزه سرکه و بستنی با طعم سرکه خرید تا بخشی از فرهنگ سرکه‌سازی را با خود به خانه ببرد.

«لی هونگ»، معاون این موزه، گفت: «این مجموعه در ابتدا تنها نمایشگاهی برای معرفی روند تولید به مشتریان بود، اما اکنون به یک جاذبه ملی گردشگری ۴A تبدیل شده است. ما همواره مسیر‌های بازدید تازه و محصولات فرهنگی جدیدی برای غنی‌تر کردن تجربه بازدیدکنندگان ارائه می‌کنیم.»

این موزه اکنون سالانه بیش از ۲۰۰ هزار بازدیدکننده دارد و فعالیت‌های گردشگری صنعتی آن هر سال بیش از ۱۰ میلیون یوآن، معادل حدود ۱.۴۷ میلیون دلار، درآمد ایجاد می‌کند.

«موزه علمی‌-تخیلی لیو چی‌شین» در شهر «یانگ‌چوان» استان «شانشی» در شمال چین، به این نویسنده مشهور علمی‌-تخیلی و برنده جایزه هوگو اختصاص دارد. این جاذبه گردشگری ملی با درجه ۴A به یکی از نماد‌های فرهنگی جدید شهر تبدیل شده است.

«یانگ فان»، یکی از راهنمایان موزه، گفت: «ساختمان‌ها ساختار اصلی کارخانه قدیمی را حفظ کرده‌اند و همین موضوع فضای خاصی ایجاد کرده که بسیاری از علاقه‌مندان آثار علمی‌-تخیلی با آن ارتباط برقرار می‌کنند.»

«جائو مین»، معاون مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری گردشگری فرهنگی یانگ‌چوان که مدیریت این موزه را بر عهده دارد، نیز گفت: «این کارخانه قدیمی دوباره جان گرفته است. موزه از زمان افتتاح تاکنون میزبان بیش از ۱۴۰ هزار بازدیدکننده بوده و بیش از ۲۰ رویداد مختلف از جمله سخنرانی‌های علمی و برنامه‌های فرهنگی در آن برگزار شده است.»