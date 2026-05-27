به گزارش تابناک، گروهی از خبرنگاران بین‌المللی اخیراً از استان «آن‌هوئی» در شرق چین بازدید کردند و در جریان این سفر، از نزدیک با روند توسعه پرشتاب در حوزه‌هایی مانند خودروهای برقی، فناوری‌های نمایشگر نسل جدید و صنایع هوانوردی در کم‌ارتفاع آشنا شدند؛ روندی که به گفته آن‌ها، نشان‌دهنده پویایی بالای نوآوری در این استان است.

این بازدید سه‌روزه در هفته جاری با حضور خبرنگارانی از کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده، بریتانیا و ژاپن برگزار شد و بخشی از برنامه‌ای است که رسانه‌های بین‌المللی را با روند اجرای پانزدهمین برنامه پنج‌ساله چین (2030-2026) آشنا می‌کند.

در مقر شرکت «آی‌فلای‌تِک» در شهر «هفئی»، یک عینک هوشمند سبک‌وزن توجه خبرنگاران را جلب کرد. این محصول که حدود 40 گرم وزن دارد، قادر به ترجمه هم‌زمان گفتار و نمایش متن ترجمه‌شده روی لنز است. برخی خبرنگاران پس از آزمایش آن، قابلیت تولید خلاصه خودکار متون با کمک هوش مصنوعی را از ویژگی‌های قابل توجه این فناوری دانستند.

در ادامه، خبرنگاران از خطوط تولید خودروهای انرژی نو بازدید کردند. استان آن‌هوئی در سال 2025 حدود 1.8 میلیون دستگاه خودروی انرژی نو تولید و بیش از 1.22 میلیون دستگاه صادر کرده و در هر دو بخش در جایگاه نخست چین قرار گرفته است.

در کارخانه شماره 2 شرکت «نیو»، آن‌ها فعالیت نزدیک به هزار ربات صنعتی را مشاهده کردند که امکان تولید تمام‌خودکار و حتی کار در شرایط «کارخانه تاریک» را فراهم می‌کند.

در شرکت «گوتیان های‌تک»، تمرکز اصلی بر فناوری باتری‌های قدرتی چین بود و در شرکت «ویشیناکس هفئی»، نمایشگرهای انعطاف‌پذیر داخل خودرو مورد توجه خبرنگاران قرار گرفت.

یک خبرنگار ژاپنی که بیش از 10 سال پیش از همین منطقه بازدید کرده بود، گفت سرعت و مقیاس توسعه صنعت خودروهای انرژی نو در چین «خیره‌کننده» است و سطح تولید هوشمند کنونی را کاملاً متفاوت از گذشته توصیف کرد. او همچنین سیستم تعویض باتری شرکت نیو را که امکان شارژ در حدود 3 دقیقه را فراهم می‌کند، بسیار چشمگیر دانست.

گسترش «نیروهای مولد باکیفیت جدید» در چین نه تنها در صنایع سنتی، بلکه در حوزه‌های نوظهور نیز قابل مشاهده است. پهپادهای شرکت «ای‌هنگ» از جمله فناوری‌هایی بودند که توجه خبرنگاران را به آینده حمل‌ونقل هوایی شهری و خدمات امدادی جلب کردند.

فنگ کجین، مدیر اداره صنعت و فناوری اطلاعات استان آن‌هوئی، اعلام کرد این استان در مسیر ارتقای نوآوری صنعتی، تسریع تحول دیجیتال و سبز در تولید و توسعه خوشه‌های صنعتی حرکت می‌کند.

سان بین، خبرنگار روزنامه «کامرشال دیلی» هنگ‌کنگ نیز گفت آن‌هوئی تعهد جدی به توسعه مبتنی بر نوآوری نشان داده و سرمایه‌گذاری بلندمدت در این استان، چشم‌اندازی قابل توجه برای آینده صنایع ایجاد کرده است.