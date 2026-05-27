به گزارش تابناک، جلال ملکی در گفتگو با ایسنا در جزئیات بیشتر در خصوص این حادثه، اظهار کرد: دقایقی پیش یک برج مسکونی در منطقه چیتگر نمای ساختمان از دو طرف مورد حریق قرار گرفته است.

وی افزود: آتش خاموش شده اما دود بسیار زیادی در داخل ساختمان جمع شده و نیروها به داخل نفوذ کردند و مشغول عملیات و جستجو هستند.

سخنگوی آتش نشانی در ادامه گفت: تعداد واحدها زیاد است و نیروهای آتش‌نشانی در حال عملیات و جستجو هستند که محبوس شدگان احتمالی را پیدا و به بیرون انتقال دهند.