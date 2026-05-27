آتش سوزی گسترده در نمای یکی از برجهای چیتگر + عکس
سخنگوی سازمان آتش نشانی تهران از حریق در نمای یک برج مسکونی در منطقه چیتگر خبر داد.
به گزارش تابناک، جلال ملکی در گفتگو با ایسنا در جزئیات بیشتر در خصوص این حادثه، اظهار کرد: دقایقی پیش یک برج مسکونی در منطقه چیتگر نمای ساختمان از دو طرف مورد حریق قرار گرفته است.
وی افزود: آتش خاموش شده اما دود بسیار زیادی در داخل ساختمان جمع شده و نیروها به داخل نفوذ کردند و مشغول عملیات و جستجو هستند.
سخنگوی آتش نشانی در ادامه گفت: تعداد واحدها زیاد است و نیروهای آتشنشانی در حال عملیات و جستجو هستند که محبوس شدگان احتمالی را پیدا و به بیرون انتقال دهند.
