نادر برهانی مرند دچار حادثه رانندگی شد

نادر برهانی مرند کارگردان و عضو خانه تئاتر دچار حادثه رانندگی شد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی خانه تئاتر، نادر برهانی مرند نویسنده و کارگردان تئاتر در یکی از اتوبان‌های تهران دچار حادثه شده و مورد عمل جراحی قرار گرفت.

وی هم اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان است.

براساس پیگیری خانه تئاتر، وضعیت عمومی این کارگردان تئاتر مساعد بوده و تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.

وی قرار بود نمایشی درباره کورش کبیر را روی صحنه ببرد.

برهانی مرند، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر، زمستان سال ۱۴۰۳ نمایش «هدویگ» را بر اساس نمایشنامه «مرغابی وحشی» نوشته هنریک ایبسن در تالار سمندریان تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه برد.

نادر برهانی مرند حادثه رانندگی کارگردان تئاتر درمان
