جلسه ترامپ با کابینه برای نهایی‌کردن توافق با ایران

 

به گزارش تابناک؛ الجزیره مدعی شد: ترامپ قرار است در شرایطی حساس برای مذاکرات صلح با هدف پایان جنگ با ایران، مقامات ارشد خود را گرد هم آورد؛ این تصمیم چند روز پس از آن گرفته می‌شود که او اصرار کرد توافق «تا حد زیادی مذاکره شده است».

ترامپ در حالی خود را برای نشست با مشاوران ارشدش ساعت ۱۱ صبح به وقت شرق آمریکا (۱۶:۰۰ به وقت گرینویچ) آماده می‌کند، که نسبت به نزدیک شدن به توافقی ابراز اطمینان می‌کند.

اما در وضعیت فعلی، ترامپ این ریسک را نیز دارد که پایان دادن به جنگی که خود انتخاب کرده، با پایانی نارضایت‌بخش همراه شود.

توافق در حال شکل‌گیری، بسیاری از مسائل حیاتی را به آینده موکول می‌کند و از همین حالا رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه را در معرض انتقادات شدید، حتی از سوی برخی از حامیان خودش، قرار داده است

همۀ این مسائل درست زمانی به اوج می‌رسد که انتخابات میان دوره‌ای برای تعیین کنترل کنگره در کانون توجه قرار گرفته و جمهوری‌خواهان نگران‌اند که افزایش هزینه‌ها و قیمت سوخت، روحیه رأی‌دهندگان آمریکایی را تیره کرده است.

ترامپ مذاکرات صلح پایان جنگ مذاکره توافق کنگره
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۱
ابوالفضل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
9
19
پاسخ
با سرخ پوستان ۴۰۰ بار توافق کردن و بعدش نقض کردن .
مذاکرات فریب و بی پایان.
یانکی هستند و بی‌شرف
