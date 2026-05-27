جزییات حادثه در شرکت دماوند انرژی عسلویه





به گزارش تابناک؛ روابط عمومی شرکت دماوند انرژی عسلویه در اطلاعیه ای اعلام کرد : ظهر امروز چهارشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ در ساعت ۱۱:۳۵، حادثه‌ای در واحد هوای این شرکت رخ داد که متأسفانه منجر به جان‌باختن یکی از کارکنان و مصدومیت دو نفر دیگر شد.



بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی، امدادی و ایمنی در محل حاضر شده و اقدامات لازم جهت کنترل شرایط و رسیدگی به حادثه انجام شد. مصدومان نیز پس از دریافت خدمات اولیه درمانی در درمانگاه شرکت دماوند انرژی، جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی اعزام شدند.



شرکت دماوند انرژی عسلویه ضمن ابراز تأسف عمیق از این حادثه و عرض تسلیت به خانواده همکار درگذشته، اعلام می‌دارد علت وقوع حادثه و آخرین وضعیت مصدومان در دست بررسی است و اطلاعات تکمیلی پس از جمع‌بندی نهایی، از طریق روابط عمومی شرکت و مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.