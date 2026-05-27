انتشار برخی از بندهای یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن
به گزارش تابناک؛نورالدین الدغیر خبرنگار الجزیره در تهران: برخی از بندهای یادداشت تفاهم بین تهران و واشنگتن:
واشنگتن محاصره دریایی ایران را لغو کرده و نیروهای خود را از پیرامون ایران خارج میکند.
ایران متعهد میشود ظرف مدت یک ماه، تعداد کشتیهای تجاری عبوری را (به استثنای کشتیهای نظامی) به سطح پیش از تنشها بازگرداند.
هماهنگی در خصوص مدیریت مسیر کشتیها با ایران و عمان انجام خواهد شد.
