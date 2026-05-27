لحظات حمله مرگبار ارتش آمریکا به یک قایق

در حمله‌ نظامی جدید ایالات متحده به یک قایق در شرق اقیانوس آرام که واشنگتن مدعی است حامل مواد مخدر بوده است، یک نفر جان خود را از دست داد. طبق گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، فرماندهی جنوبی آمریکا (سوتکام) با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی، لحظه انفجار قایقی را که با سرعت در حال حرکت بود، به نمایش گذاشت. در این ویدیو، قایق ناگهان در میان شعله‌های آتش فرو می‌رود. سنتکام در بیانیه‌ای اعلام کرد که بلافاصله به گارد ساحلی آمریکا اطلاع داده شد تا سامانه جستجو و نجات را برای بازماندگان فعال کند. با این حال، دو سرنشین دیگر این قایق جان سالم به در بردند.