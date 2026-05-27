عکس: ثبت آخرین نفسهای یخچالهای استوایی در قاب سهبعدی
درحالی که آخرین یخچالهای طبیعی استوایی در اقیانوسیه نفسهای آخر خود را میکشند، تیمی از متخصصان “پروژه پرژر”، نخستین آرشیو سهبعدی و دیجیتال از کوهستان “پونچاک جایا” را تهیه کردند. این مدلسازی دقیق، قرار است تنها یادگار بصری برای نسلهای آینده از تودههای یخی باشد که طبق پیشبینیها، تا چند سال دیگر چیزی جز صخرههای عریان از آنها باقی نخواهد ماند.
