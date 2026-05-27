نبض خبر
آمریکا حق غنیسازی، حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و رفع تحریمها را پذیرفت!
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «مذاکرات بر پایه ده بند شورای عالی امنیت ملی و چهار بند جدید (از جمله پولهای بلوکه شده) پیش میرود. آمریکا مجبور به پذیرش حق غنیسازی، رفع کامل تحریمها و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز شده است.» روایت زنگنه از جزئیات توافق را میبینید و میشنوید.
گزارش خطا
پسندها:
۰
برچسبها:نبض خبر محسن زنگنه ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا شروط ایران غنی سازی لغو تحریم ها کنترل تنگه هرمز
اخبار مرتبط
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۷۷
انتشار یافته: ۲
اینا که حق ما هست. آمریکا چکاره هست که بخواد در مورد حق طبیعی ما اظهار نظر بکنه