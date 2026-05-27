En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 4449
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۵۳۴۳
کد خبر:۱۳۷۵۳۴۳
17785 بازدید
نظرات: ۲
نبض خبر

آمریکا حق غنی‌سازی، حاکمیت ایران بر تنگه هرمز و رفع تحریم‌ها را پذیرفت!

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: «مذاکرات بر پایه ده بند شورای عالی امنیت ملی و چهار بند جدید (از جمله پول‌های بلوکه شده) پیش می‌رود. آمریکا مجبور به پذیرش حق غنی‌سازی، رفع کامل تحریم‌ها و حاکمیت ایران بر تنگه هرمز شده است.» روایت زنگنه از جزئیات توافق را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر محسن زنگنه ویدیو مذاکرات ایران و آمریکا شروط ایران غنی سازی لغو تحریم ها کنترل تنگه هرمز
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
ترامپ: ایرانی‌ها مذاکره کنندگان بسیار زیرکی هستند اما...
بیشتر پیشنهادات ایران در مذاکرات پذیرفته شده
اعلام شرط 300 میلیارد دلاری ایران برای توافق
روایت صداوسیما از بندهای سند توافق ایران و آمریکا
ترامپ: تحریم‌های ایران لغو نمی‌شود، پول‌های ایران را هم آزاد نمی‌کنیم! + زیرنویس
ترامپ: اگر اعراب به پیمان ابراهیم نپیوندند، مطمئن نیستم با ایران توافق کنیم!
ادعای ترامپ: ایران چیزهایی را که باید بدهد، به ما می‌دهد!+زیرنویس
گزارش فاکس نیوز از توافق ایران و آمریکا + زیرنویس
نبویان: چرا باید به رژیم شرور آمریکا تعهد بدهیم؟
نشانه‌های توافق؛ مارکو روبیو: احتمال دارد که امروز یا فردا یا...
تعابیر مارکو روبیو درباره پیشرفت در مذاکرات با ایران
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: هیچ تفاهمی با آمریکا شکل نمی‌گیرد
ادعای تازه: آمریکا غنی سازی ایران را پذیرفت؛ رهبری در جریان جزئیات است
پنجره دیپلماسی را خیلی باز نمی‌بینم
مارکو روبیو: جنگ تمام شد / داریم سر مواد هسته‌ای مذاکره می‌کنیم!
پیرس مورگان: اسرائیل بیشترین سود را از جنگ با ایران می‌برد
عراقچی: موضوع اورانیوم غنی‌شده به بن‌بست رسیده
تصاویر سفر ترامپ به چین؛ ایران روی میز
اگر چنین کنیم، باید برد موشک‌ها را به زیر 300 کیلومتر بیاوریم
افشای اقدام مهم شهید لاریجانی 24 ساعت پیش از ترور
روایت فرید زکریا از سرنوشت محاصره دریایی ایران
احتمال جنگ از احتمال مذاکرات نتیجه‌بخش بیشتر است
دفاع از تولید موشک دوربرد ایران روی آنتن زنده
ادعاهای روبیو درباره تبادل آتش ایران و آمریکا در تنگه هرمز و پیغام امروز ایران
چراغ سبز پوتین برای انتقال اورانیوم ایران به روسیه!
آمریکا پول‌های بلوکه شده ایران را آزاد نکرد!
جی دی ونس: در مذاکرات با ایران پیشرفت کردیم!
فرار رو به جلوی روبیو درباره شکست مذاکرات را ببینید
آمریکا دو خواسته دارد که برای ایران حیثیتی شده
روایت معاون بیت رهبری درباره وضعیت جسمی آیت الله مجتبی خامنه‌ای
عکس العمل آیت الله مجتبی خامنه‌ای پس از خواندن گزارش مذاکرات
روایت تازه از دلیل ناتمام ماندن مذاکرات اسلام‌آباد
اصرار سخنگوی تیم مذاکره کننده ایران بر یک شرط مهم
خشم مقام رژیم اسرائیل از توافق ایران و آمریکا: اجازه نمی‌دهیم!
مارکو روبیو: یا یک توافق خوب شکل می‌گیرد، یا...
ترامپ به فاکس‌نیوز: هرگز پول نقد به ایران نمی‌دهم!+زیرنویس
محل انتقال دارایی‌های ایران در توافق مشخص شد
«نه» اسرائیل به شرط مهم ایران برای توافق با آمریکا
ادعای تلویزیون اسرائیل درباره مفاد توافق: چک 12 میلیارد دلاری قطر
عمر معربونی: ایران منتظر پاسخ نهایی آمریکا است
مقام دولتی: امشب یا فردا شب توافق می‌شود
مارکو روبیو درباره شرط مهم ایران طرف اسرائیل را گرفت! + زیرنویس
خشم روبیو از کنترل تنگه هرمز توسط ایران
امیدوارم سفر عراقچی به نیویورک برای مذاکره درباره تنگه هرمز دروغ باشد!
عراقچی: تنگه هرمز باز است، اگر آمریکا...
صدراعظم آلمان: برای بازکردن تنگه هرمز نیروی نظامی خواهیم آورد
محمدرضا عارف: تنگه هرمز مال ما است
سخنگوی واخ: اختلاف‌ها عمیق است / نمی‌توانیم بگوییم به توافق نزدیکیم
ادعای ترامپ: چین دوست دارد تنگه باز شود و به ایران تجهیزات نظامی نمی‌دهد!
بقایی: دنبال اخذ عوارض از کشورها در تنگه هرمز نیستیم
گزارش میدانی خبرنگار الجزیره از جزیره هرمز
سه اقدام ایران در صورت حمله آمریکا به روایت محسن رضایی
افشای اوضاع عجیب تصمیم گیری در کشور
آمریکا پس از تست این گزینه‌ها به میز مذاکره برگشت
حقوق‌ها سال آینده دو بار افزایش می‌یابد؟
آقای پزشکیان، اینها به شما خیانت و به شعور ملت توهین نمودند!
درآمد شرکت ملی نفت دقیقاً چقدر است؟
آمریکا برای براندازی باید حمله نظامی زمینی کند!
چراغ سبز: دلار تا 150 هزار تومان طبیعی است!
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۷۷
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
4
پاسخ
اینا که حق ما هست. آمریکا چکاره هست که بخواد در مورد حق طبیعی ما اظهار نظر بکنه
ارش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
1
4
پاسخ
تا وقتی ترامپ هست هیچ خبری از طرف امریکا قطعیت نداره ،امیدوارم تا الان مسئولین این مطلب ساده رو درک کرده باشند. این بشر صبح یه جیزی میگه و ظهر یه چیز دیگه ، کلا بالانس نیست ، میگیری که؟
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟