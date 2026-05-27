پیش‌بینی عجیب از قهرمان جام‌جهانی ۲۰۲۶

کارشناس آلمانی که قهرمان سه دوره اخیر جام جهانی را به درستی پیش بینی کرده است این بار می‌گوید که هلند قهرمان جام جهانی ۲۰۲۶ می‌شود.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ برنده جام جهانی ۲۰۲۶ چه تیمی است؟ کارشناس آلمانی همه را شگفت‌زده کرد! در پدیده‌ای قابل توجه که اقتصاد و ورزش را با هم ترکیب می‌کند یک کارشناس آلمانی متخصص در مدل‌های پیش‌بینی، دوباره با پیش‌بینی‌های هیجان‌انگیز درباره فینال جام جهانی آینده به صحنه بازگشت؛ پیش‌بینی‌هایی که او در سال‌های گذشته با دقت بالا برای مسابقات بزرگ انجام داده است.

یواخیم کلمنت کارشناس اقتصادی که ۱۰ سال است در بریتانیا زندگی می‌کند، اعلام کرد که پروژه تحقیقاتی او هرگز با هدف کسب سود از شرط‌بندی‌ها انجام نشده، بلکه تلاش برای ثابت کردن بی‌فایده بودن پیش‌بینی‌های اقتصادی بوده است.

سابقه‌ای درخشان از پیش‌بینی‌های دقیق

کلمنت به دلیل دقت پیش‌بینی‌های متوالی خود شهرت زیادی کسب کرده است. او در سال ۲۰۱۴ آلمان را به عنوان برنده جام جهانی پیش‌بینی کرد، در سال ۲۰۱۸ فرانسه را برنده دانست و در سال ۲۰۲۲ نیز آرژانتین به رهبری لیونل مسی را به عنوان قهرمان معرفی کرد؛ پیش‌بینی‌هایی که در هر سه مورد به واقعیت پیوستند.

هلند، نامزد اصلی قهرمانی

کلمنت در پیش‌بینی جدید خود، تیم ملی هلند را به عنوان برنده جام جهانی ۲۰۲۶ معرفی کرد. این مسابقات از ۱۱ ژوئن آینده در ایالات متحده، کانادا و مکزیک آغاز می‌شود.

پیش‌بینی‌های دقیق برای مسابقات آینده

مدل کلمنت تنها به پیش‌بینی قهرمان بسنده نمی‌کند، بلکه تصویری جامع از روند مسابقات ارائه می‌دهد:

- ژاپن با یک غافلگیری بزرگ، برزیل را در مرحله یک هشتم نهایی حذف خواهد کرد.

- اسکاتلند در مرحله گروهی حذف می‌شود.

- انگلیس به نیمه‌نهایی می‌رسد، اما توسط پرتغال حذف خواهد شد؛ سناریویی مشابه سال ۲۰۰۶ که پرتغال، انگلیس را در ضربات پنالتی حذف کرد.

از طنز تا جدیت

کلمنت خود را فردی بدبین توصیف می‌کند و می‌گوید هدف اصلی تحقیق او نشان دادن «غرور اقتصاددانانی بود که فکر می‌کنند می‌توانند چیز‌هایی را پیش‌بینی کنند که هیچ اطلاعی درباره آن ندارند.»

او اضافه کرد: اکنون این موضوع به تلاش برای فهم چگونگی وقوع این پیش‌بینی‌ها تبدیل شده است. اگر خوش‌شانس باشید، مردم شما را کارشناس می‌دانند.

کلمنت پس از تحقق اولین پیش‌بینی خود درباره قهرمانی آلمان در سال ۲۰۱۴، فکر می‌کرد این موضوع صرفاً یک تصادف بوده است، اما تکرار موفقیت در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ او را وادار کرد تا روش تحقیقی خود را بازبینی کند.

