صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در پل‌دختر

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان پل‌دختر در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و فرآورده‌های نفتی از یک دستگاه خودروی کامیون تانکردار ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند.
کد خبر: ۱۳۷۵۳۳۶
| |
619 بازدید
کشف ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در پل‌دختر

به گزارش تابناک به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان پلدختر در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و فرآورده‌های نفتی از یک دستگاه خودروی کامیون تانکردار ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف کردند. مأموران انتظامی شهرستان پلدختر در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و فرآورده‌های نفتی، حین گشت‌زنی هدفمند و کنترل محور‌های مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی کامیون تانکردار حامل سوخت مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند. در بازرسی‌های صورت گرفته از این خودرو، مشخص شد که محموله مذکور شامل ۳۰ هزار لیتر سوخت گازوئیل است که به صورت خارج از شبکه رسمی توزیع حمل می‌شد. با هماهنگی‌های لازم، خودروی توقیفی به مقر انتظامی منتقل و پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد. متهم با تکمیل مستندات برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد. پلیس لرستان با تأکید بر برخورد قاطعانه با قاچاقچیان سوخت، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سوخت قاچاق گازوئیل پلدختر لرستان
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دستگیری عامل حمله به ایست بازرسی بسیج در چگنی
دپوی گسترده محصولات پتروشیمی لرستان زیر آفتاب! + عکس
زلزله ۴.۶ ریشتری در لرستان
خط لوله ۶ کیلومتری انتقال سوخت قاچاق در بندرعباس
عکس:مخمل‌کوه؛ بهشت سبز لرستان
عکس: بارش تگرگ‌های درشت در استان لرستان
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lmq
tabnak.ir/005lmq