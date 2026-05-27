عکس: قاب‌های بندگی؛ از وقوف در صحرای عرفات تا رمی و طواف

حج، نه یک مناسکِ صوری، که سفری از خویشتن به سوی اوست؛ هجرتی که از تمنّای معرفت در صحرای عرفات آغاز می‌شود و در طوافِ عشق به نهایت می‌رسد. گزارش تصویری پیش رو، روایتگرِ گام‌های لرزان و دل‌های مشتاقی است که در ایام تشریق، شب را در آغوش منا به سحر پیوند زدند و با رمیِ جمرات، زنجیرهای تعلق را در قربانگاه بندگی گسستند. این قاب‌های ناب، تجلیِ وحدتِ کثرت‌ها در مدارِ توحید است؛ جایی که زائر پس از وقوف در وادیِ بیداری و عبور از تنگنایِ جمرات، سرانجام در دریایِ بی‌کرانِ طواف غرق می‌شود تا نشان دهد که مقصود، تنها اوست. در این تصاویر، طنینِ “لبیک” نه یک واژه، که فریادِ رهاییِ روحی است که فراتر از زمان و مکان، در پیوند با ابدیت، دورِ خانه‌ی دوست به گردش درآمده است. تماشای این لحظات، مروری است بر شکوهِ سلوکِ سپیدپوشانی که در هر گام، از عرفاتِ شناخت تا طوافِ وصل، مسیرِ بازگشت به اصلِ خویش را جستجو می‌کنند.