به گزارش تابناک به نقل از سازمان نقشه‌برداری کشور «سید اسکندر صیدایی» این مطلب را در نشست خبری به مناسبت دومین سالگرد ثبت روز ملی نقشه‌برداری در تقویم رسمی کشور (هفتم خرداد) بیان کرد و به تبیین نقش سازمان نقشه‌برداری کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی در سطح ملی و بین‌المللى پرداخت.

رئیس سازمان نقشه‌بردارى کشور درباره دلایل عقب‌نشینی دریای خزر گفت: در سازمان نقشه‌بردارى کشور، زیر مجموعه مدیریت آب‌نگارى فعال است که منابع آب کشور را رصد می‌کند و موضوع دریای خزر را هم مورد بررسى قرار داده و حاصل مطالعات این بوده که دریای خزر به‌ویژه در ناحیه شمال آن با کمبود آب مواجه شده و شاهد بروز پهنه‌هاى خشکی در شمال، شرق و غرب خزر هستیم.

وى گفت: خبر خوش این است که ایران در جنوب خزر قرار دارد و پرعمق‌ترین بخش خزر هم در قسمت ایران است و عقب‌نشینی آب خزر هنوز به ایران نرسیده است.