تشییع پیکر فرمانده ارشد القسام در غزه

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منابع فلسطینی اعلام کردند که امروز چهارشنبه مراسم تشییع پیکر محمد عوده، فرمانده جدید گردان‌های القسام، شاخه نظامی جنبش حماس و خانواده‌اش که در حمله رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیدند، برگزار شد.

پیش از این منابع محلی در غزه اعلام کرده بودند که مراسم تشییع پیکر این شهید چهارشنبه در مسجد النور در غرب شهر غزه برگزار می‌شود.

نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در حمله این رژیم به شهر غزه محمد عوده، فرمانده جدید شاخه نظامی حماس و یکی از مهندسان حمله هفت اکتبر به شهادت رسیده است.

شهادت محمد عوده همزمان با تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و قبل از عید قربان صورت گرفت.