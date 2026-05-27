تشییع پیکر فرمانده ارشد القسام در غزه
منابع فلسطینی از تشییع پیکر فرمانده جدید گردانهای القسام در غزه خبر دادند.
کد خبر: ۱۳۷۵۳۳۱| |
1696 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ منابع فلسطینی اعلام کردند که امروز چهارشنبه مراسم تشییع پیکر محمد عوده، فرمانده جدید گردانهای القسام، شاخه نظامی جنبش حماس و خانوادهاش که در حمله رژیم صهیونیستی به غزه به شهادت رسیدند، برگزار شد.
پیش از این منابع محلی در غزه اعلام کرده بودند که مراسم تشییع پیکر این شهید چهارشنبه در مسجد النور در غرب شهر غزه برگزار میشود.
نخست وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کردند که در حمله این رژیم به شهر غزه محمد عوده، فرمانده جدید شاخه نظامی حماس و یکی از مهندسان حمله هفت اکتبر به شهادت رسیده است.
شهادت محمد عوده همزمان با تشدید حملات رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و قبل از عید قربان صورت گرفت.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟