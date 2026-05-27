افزایش دمای تهران در ۳ روز آینده

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ بر پایه واکاوی الگو‌های همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

امروز در سطح استان در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید و گردوخاک بویژه در نیمه جنوبی و غربی پیش‌بینی می‌شود.

طی روز‌های آتی به ویژه جمعه شب نیز در بعضی ساعات این شرایط مورد انتظار است.

از عصر جمعه (۸ خرداد) تا صبح شنبه (۹ خرداد) در ارتفاعات استان گاهی رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

طی سه رو آینده روند افزایش دما و روز شنبه کاهش دما مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا ۷ خرداد صاف در بعضی ساعت‌ها افزایش باد و احتمال گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۲ و ۲۴ درجه سانتیگراد و پس فردا ۸ خرداد کمی ابری از بعد از ظهر افزایش ابر گاهی و زش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۴ و ۲۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.