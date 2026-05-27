تمجید غریب آبادی از دولت ایرلند

معاون وزیر خارجه ایران اعلام تصمیم ایرلند برای تصویب قانونی جهت ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی، را گامی شایسته تقدیر در جهت تبدیل احترام به حقوق بین‌الملل از شعار به عمل دانست.
کد خبر: ۱۳۷۵۳۲۶
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و امور بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تصمیم ایرلند برای تصویب قانونی جهت ممنوعیت واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی، در ادامه یادآور شد: دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی خود در سال ۲۰۰۴ تصریح کرده بود که ایجاد این شهرک‌ها نقض حقوق بین الملل محسوب می‌شود. بر اساس همین نظر، دولت‌ها مکلف‌اند وضعیت غیرقانونی را به رسمیت نشناسند و به حفظ آن کمک نکنند؛ بنابراین خرید و فروش محصولات شهرک‌ها معامله‌ای عادی نیست، بلکه همدستی اقتصادی در تداوم اشغال و سفیدشویی یک وضعیت غیرقانونی است.

غریب‌آبادی تاکید کرد: اکنون نوبت دیگر دولت‌ها، به‌ویژه مدعیان غربی حقوق بین‌الملل، است که به جای عقب‌نشینی در برابر فشار رژیم صهیونیستی اسرائیل، برخی قانون‌گذاران آمریکایی و لابی‌های تجاری، همان قواعدی را اجرا کنند که شعار آن را سر می‌دهند.

شایان ذکر است، دولت ایرلند قانون ممنوعیت واردات از شهرک‌های صهیونیست‌نشین را تصویب کرد.

به گزارش رویترز، مایکل مارتین نخست وزیر ایرلند سه‌شنبه اعلام کرد که این قانون بخش خدمات را شامل نمی‌شود، زیرا اجرای ممنوعیت در این زمینه دشوار خواهد بود و تبعات اقتصادی برای ایرلند خواهد داشت. این قانون که «لایحه شهرک‌های اسرائیلی (ممنوعیت واردات کالا)» نام دارد از ورود کالا‌هایی که در شهرک‌های غیرقانونی صهیونیستی تولید شده‌اند، جلوگیری می‌کند.

