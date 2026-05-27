آخرین وضعیت جاده کندوان+ جزییات

رئیس پلیس راه استان مازندران با اشاره به اعمال محدودیت یک‌طرفه در محور کندوان، گفت: اعمال محدودیت‌های یک‌طرفه کوتاه‌مدت در محور هراز درحال اجرا است.

سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه استان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مازندران، اظهار کرد: بار سنگین ترافیک موجب اعمال محدودیت یک‌طرفه در مسیر شمال محور کندوان شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ وی افزود: اعمال محدودیت در محور کندوان تا زمان تخلیه بار ترافیکی و عادی شدن ترافیک ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه استان مازندران با اشاره به ترافیکی سنگین در محورهای سوادکوه و هراز، تصریح کرد: اعمال محدودیت‌های یک‌طرفه کوتاه‌مدت در محدوده‌های لاریجان، پلور، سپاسد این محور در دستور کار قرار دارد.

عبادی یادآور شد: ترافیک در محورهای بزرگراهی فرعی و روستایی استان نیز به‌صورت پرحجم گزارش شده است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.