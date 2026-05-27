براساس گزارش رویترز، طلا در روز چهارشنبه بدون تغییر قابل‌توجهی معامله می‌شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاران به دنبال نشانه‌هایی از پیشرفت در مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا و همچنین در انتظار اظهارات مقامات فدرال رزرو برای دریافت سرنخ‌هایی درباره سیاست پولی هستند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۹ درصد کاهش به ۴۵۰۳ دلار و ۹۶ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک با یک افزایش تحلیلگران عقیده دارند روند کلی نزولی است، اما طلا در یک دوره‌ طولانی تثبیت قیمت قرار دارد.

ایران در روز سه‌شنبه اعلام کرد آمریکا با حمله به اهدافی در نزدیکی تنگه مورد مناقشه هرمز، آتش‌بس را نقض کرده است. اقدامی که پتانسیل پیچیده‌تر کردن تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ را دارد.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت که مذاکره بر سر توافق برای توقف درگیری ممکن است «چند روز» زمان ببرد. هر دو طرف پیش‌تر اشاره کرده بودند که در مورد یک توافق اولیه که منجر به پایان خصومت‌ها و ازسرگیری کشتیرانی از طریق تنگه هرمز می‌شود، پیشرفت داشته‌اند.

سرمایه‌گذاران در انتظار اظهارات سیاست‌گذاران فدرال رزرو، از جمله فیلیپ جفرسون، معاون رئیس بانک مرکزی، و لیزا کوک، عضو هیئت حاکمه، هستند تا تأثیر تورم بر موضع آینده سیاست پولی را ارزیابی کنند.

داده‌های شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) آمریکا برای ماه آوریل قرار است روز پنج‌شنبه منتشر شود و سرنخ‌های بیشتری درباره سیاست پولی آمریکا ارائه دهد.

پیش‌بینی می‌شود طلا تا پایان سال به محدوده ۳۷۰۰ تا ۳۸۰۰ دلار یا حتی پایین‌تر نیز برسد.

در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۴۸ درصد افزایش به ۷۶ دلار و ۹۸ سنت رسید و پلاتین با یک کاهش ۰.۹۳ درصدی، ۱۹۴۵ دلار و ۴۷ سنت معامله می‌شود.