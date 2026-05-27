عکس: تمرین تیم ملی فوتبال ایران

تیم ملی فوتبال ایران تمرینات خود را در زمین شماره یک کمپ تایتانیک پیگیری کرد؛ مکانی که قرار است به زودی میزبان جدال حساس ملی‌پوشان کشورمان مقابل تیم ملی گامبیا باشد و به همین دلیل، این تمرین فرصتی طلایی برای آشنایی بازیکنان با شرایط جوی و کیفیت چمن ورزشگاه محل برگزاری مسابقه خواهد بود. عکس:محسن داودی