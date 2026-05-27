انتقادهای رئیس کمیته بیمه و درمان کشور از بحران درمان/ تامین اجتماعی از عهده وظایف خود بر نمی آید

انتقادها از تامین اجتماعی این بار در ناتوانی در تامین درمان کارگران و به ویژه بازنشستگان، بیش از پیش شدت گرفته است.

رئیس کمیته بیمه و درمان کشور گفت: در حالی که سن بازنشستگی سن بروز انواع بیماری هاست و بر اساس قانون، می بایست سازمان تامین اجتماعی مشکلات درمانی بازنشستگان را مرتفع کند، این مشکلات پایانی ندارد، زیرا سازمان تامین اجتماعی به عنوان متولی درمان بازنشستگان، از عهده انجام وظایف بر نمی آید.

پرویز احمدی پنجکی در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی تابناک، با انتقاد شدید از کیفیت نامناسب ارائه خدمات درمانی از سوی سازمان تامین اجتماعی گفت: در شرایطی که بیمه شدگان در هنگام اشتغال ۹ بیست و هفتم حق بیمه خود را بابت درمان می‌پردازند و پس از بازنشستگی نیز دو درصد از حقوقشان بابت درمان کسر می‌شود، دلیلی ندارد برای دریافت خدمات درمانی، در بیمارستانهای ملکی سازمان سرگردان باشند.

رئیس کمیته بیمه و درمان کشور با اعلام اینکه بازنشستگان بیشترین نیاز را به دریافت خدمات درمانی دارند گفت: بر اساس اصل ۵۴ قانون تامین اجتماعی، می‌بایست خدمات جامع، کامل و رایگان به تمام بازنشستگان ارائه شود، این در حالی است که نارضایتی از کیفیت و کمیت درمان به اندازه ای زیاد است که بازنشستگان ناچار می‌شوند با پرداخت هزینه‌های سنگین، به مراکز درمانی خصوصی مراجعه کنند.

قانون خوب است، اما...

وی با انتقاد از اصرار مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بر اجرای قانون الزام گفت: اگرچه قانون الزام و ارائه خدمات درمانی صفر تا ۱۰۰ به بازنشستگان و بیمه شدگان از سوی سازمان حرف درستی است، اما مشکل اینجاست که سازمان توان ارائه این خدمات را ندارد و به همین دلیل بیمه تکمیلی را به بازنشستگان تحمیل کردند.

احمدی پنجکی با اعلام اینکه دولت به تمامی آحاد جامعه ماهیانه ۱۵ هزار تومان بابت سرانه درمان اختصاص می دهد که به وزارت بهداشت پرداخت می‌کند گفت: سازمان تامین اجتماعی بیش از ۵۰ درصد جمعیت را تحت پوشش درمان دارد، اما دولت حتی یک ریال سرانه درمان به سازمان نمی‌پردازد.

وی با اعلام اینکه سازمان تامین اجتماعی در قالب‌های گوناگون از ۹ بیست و هفتم تا دو درصد حقوق بازنشستگان بابت درمان دریافت می‌کند گفت: این در حالی است که بیمه شدگان و بازنشستگان برای دریافت خدمات درمانی مناسب، باید روزها و ماه‌ها در نوبت انتظار بمانند.

رئیس کانون بازنشستگان شمیرانات با اعلام اینکه به عنوان مثال بیمارستان لبافی نژاد خدمات فوق تخصصی در بخش درمان ارایه می‌دهد گفت: وقتی پیوند قرنیه و کلیه در بیمارستان لبافی نژاد انجام می‌شود، باید تمامی تجهیزات و امکانات فراهم باشد. نمی‌توان بیمار در آستانه نابینایی یا بیمار کلیوی که در نامناسب‌ترین شرایط قرار دارد را در بیمارستان پذیرش کرد، اما تجهیزات و امکانات لازم را برای درمان او نداشت.

احمدی پنجکی با اعلام اینکه نتیجه بازدیدها از مراکز درمانی ملکی سازمان، حکایت از کمبود شدید کادر درمان دارد گفت: اگر کادر درمان به اندازه کافی نباشد، نمی‌توان خدمات مناسب درمانی ارایه داد. البته اگر با این کادر درمان محدود نیز قرار است خدمات درمانی ارایه شود، باید حقوق و اضافه کار به اندازه‌ای به آنان پرداخت شود تا انگیزه ماندن در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی را داشته باشند.

وی با اعلام اینکه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی از نظر تجهیزات و هتلینگ کیفیت مناسبی دارند گفت: چالش اصلی، کمبود کادر درمان از پرستار تا پزشک است، وضعیتی که باعث می‌شود ارایه خدمات درمانی زیر سوال برود و بسیاری از تجهیزات به صورت استفاده نشده رها شود.

مشکلات را فریاد می زنیم

رییس کمیته بیمه و درمان کشور با تاکید بر اینکه به عنوان نماینده بازنشستگان در بخش درمان کشور، وظیفه پیگیری چالش‌ها و مشکلات درمان بازنشستگان را دارم گفت: مشکلات را با قاطعیت فریاد می‌زنیم و از هیچکس ترس و واهمه‌ای نداریم.

وی با تاکید بر اینکه کمیته بیمه و درمان کانون عالی، بازوی نظارتی بازنشستگان بر نحوه ارایه خدمات درمانی است گفت: هنگامی که مشکل یا کمبودی در مراکز درمانی مشاهده کنیم، با صدای رسا فریاد می‌زنیم تا راهکار ارایه و مشکلات رفع شود.

وی با اعلام اینکه مسوولان سازمان تامین اجتماعی انتظار سکوت از نمایندگان بازنشستگان دارند گفت: اگر مشکلات را می‌گوییم، به خاطر زیر سوال بردن عملکرد مدیریت و کارکنان سازمان نیست، بلکه هدف این است که مشکلات مطرح و برای رفع آنها اقدام شود.

وی با تاکید بر اینکه باید وضع ارائه خدمات درمانی و مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی مشخص شود گفت: هرگاه نسبت به وضعیت نامناسب موجود انتقاد می کنیم، مدیران سازمان فریاد می‌زنند "پول نداریم" و مراکز درمانی می‌گویند "نیروی انسانی نداریم"، این در حالی است که بیمه شدگان و بازنشستگان که نمی‌توانند خدمات درمانی مناسب دریافت کنند، باید درد و رنج بیماری را تحمل کنند، قربانی می‌شوند و جان می‌بازند.