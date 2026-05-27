عکس: تعقیب پنیر در سراشیبی
تپه (کوپرز هیل) در انگلیس میزبان ماجراجویانی بود که برای تصاحب یک قالب پنیر، جان خود را به خطر انداختند. قدمت این سنت چندصدساله به حداقل سال ۱۸۲۶ بازمیگردد. این مسابقه به دلیل شیب بسیار تند تپه و سرعت بالای غلتیدن پنیر (که گاهی به ۱۱۰ کیلومتر در ساعت میرسد)، به عنوان یکی از خطرناکترین ورزشهای سنتی جهان شناخته میشود. شرکتکنندگان با آگاهی کامل از احتمال جراحتهای شدید در این چالش شرکت میکنند تا شانس خود را برای بردن یک قالب پنیر بزرگ «گلاستر» امتحان کنند.
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.
نظرات شما
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۰
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۳
غیر قابل انتشار: ۰