جاده چالوس یکطرفه شد

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران-شمال و کندوان برای تخلیه بار ترافیکی مسدود و این محور یکطرفه شده است.
علی صادقی امروز چهارشنبه با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان مازندران گفت: در مسیر شمال به جنوب آزادراه تهران-شمال و محور کندوان، محدودیت تردد اعمال شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: این محدودیت به منظور تخلیه بار ترافیکی و روانسازی جریان تردد در نظر گرفته شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران تأکید کرد: در محور کندوان، ترافیک در مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه بیشه تا پل زنگوله سنگین گزارش شده است.

این مقام مسوول تصریح کرد: همچنین در برخی محدوده‌های محور هراز نیز تردد خودروها به صورت نیمه سنگین تا سنگین جریان دارد و سایر محورهای مواصلاتی استان در حال حاضر از ترافیکی عادی و روان برخوردار هستند.

صادقی در خصوص وضعیت جوی محورها گفت: از نظر جوی، در حال حاضر هیچ مداخله خاصی در محورهای مواصلاتی مازندران مشاهده نمی‌شود.

سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران در پایان خاطرنشان کرد: شرایط جوی برای تردد ایمن مسافران مساعد است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محورهای مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این ترددها در محورهای اصلی و بقیه درون شهری است. مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.

هراز، کندوان، سوادکوه، کیاسر، کناره و جاده گلوگاه ۶ محور اصلی مازندران است که این استان را به استان‌های تهران، البرز، سمنان، گیلان و گلستان متصل می کند.

مسافران و رانندگان می‌توانند جهت آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، انسدادها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کرده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.

tabnak.ir/005lmL
