آیا ایران تنگه هرمز را رها کرده؟!

تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز بیشتر شده است اما همین عبور و مرور هم اگر مجوزهای نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نباشد، انجام نخواهد شد، روندی که تحلیلگران آن را هنجاری جدید توصیف می‌کنند.

با پذیرش قواعد و کسب مجوز از نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۲۰۰ فروند کشتی در یک هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ درحالی‌که فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرده بود که کشتی‌هایی که قواعد ایران را بپذیرند حق عبور از خط محاصره آمریکا را ندارند اما حالا کشتی‌هایی که از تنگه عبور کرده‌اند، یک به یک به مقاصد خود می‌رسند و کسب اجازه از ایران برای عبور از این آبراه حیاتی به نودمین روز خود نزدیک می‌شود.

نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران می‌گوید که مسیر مشخص و ایمنی برای عبور و استمرار تجارت جهانی ایجاد کرده است و آمارها نشان می‌دهد که الویت عبور برای کشتی‌های فله‌بر و حامل کود است اما برخی ترددهای مجوزدار را به‌نوعی آزادسازی عبورو مرور از این آبراه تلقی می‌کنند.

از نظر واقعیت ژئوپلیتیک و توازن قدرت، بسیاری از تحلیلگران غربی پذیرفته‌اند که ایران در عمل به سطحی از کنترل رسیده که بدون هماهنگی یا تحمل ایران، عبور امن از این آبراه بسیار سخت شده است؛ گزارش ویژه خبرگزاری رویترز تایید می‌کند که ایران با شبکه‌ای از اقدامات میدانی و حتی هزینه‌های عبوری به صورت عملی کنترل تنگه هرمز را تثبیت کرده است.

اما نماینده مجلس، محمود نبویان، معتقد است که اگر توافقی باعث شود، تهران بدون گرفتن امتیاز کافی کنترل هرمز را رها کند، ضرر خالص برای ایران است.

در مقابل پژوهشگر هندی و کارشناس ژئوپلتیک دریایی و داده‌های ماهواره‌ای، وای نیتیاناندام، می‌گوید، ایران تلاش کرده تا نحوه کار تنگه را تغییر دهد نه اینکه فقط آن ببندد؛ ایران نشان داده که لازم نیست تنگه را کاملا ببندد تا کنترل واقعی اعمال کند و حالا «هرمز دیگر یک گذرگاه بی‌طرف جهانی نیست.»

تحلیلگر کارشناس ارشد مسائل خاورمیانه در وزارت دفاع ژاپن، یوشیدا تومواکی، شرایط کنونی تنگه هرمز را یک «هنجار جدید» توصیف می‌کند و می‌گوید جامعه جهانی باید کنترل ایران بر تنگه هرمز را به عنوان یک واقعیت بپذیرد و رویکردهای خود در زمینه امنیت و سیاست اقتصادی را بر این اساس بازنگری کند.