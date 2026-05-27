قطعهبندی گوشت مرغ ممنوع شد
معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالای اساسی و محصولات کشاورزی افزود: این طرح با توجه به شرایط ویژه کشور و ضرورت استمرار تولید و پایداری امنیت غذایی اجرا میشود.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمدباقری شربیانی ادامه داد: براساس این طرح از عرضه مرغ کامل به مراکز غیرقانونی قطعهبندی جلوگیری و محمولههایی که در شبکههای غیررسمی توزیع و قطعهبندی شدهاند، توقیف و به شبکههای رسمی استانها برای عرضه ارسال میشوند.
وی تصریح کرد: گوشت مرغ مورد نیاز ارسالی از استانهای معین به استان تهران نیز رصد و پایش میشود تا ورود گوشت مرغ به این استان به میزان کافی صورت گیرد.
معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالای اساسی و محصولات کشاورزی اذعان داشت: با ارسال محمولههای گوشت مرغ مورد نیاز به استان تهران و سایر استانها از سوی استانهای معین، شاهد کاهش قیمت این محصول در بازارهای سراسر کشور هستیم.
وی با اشاره به عرضه گوشت مرغ منجمد در بازار گفت: برای عرضه گوشت مرغ منجمد به بازار با قیمت مصوب، هیچ محدودیتی وجود ندارد و تمام مراکز عرضه همچون میادین میوه و ترهبار شهرداریها، فروشگاههای زنجیرهای و واحدهای صنفی میتوانند نسبت به دریافت و عرضه مرغ منجمد اقدام کنند.
باقری شربیانی افزود: دفاتر نظارت و بازرسی در روند توزیع و عرضه مرغ منجمد در شبکههای رسمی، رصد و پایش را انجام میدهند و مردم نیز میتوانند در صورت مشاهده تخلفات، گزارش خود را به سامانه تلفنی 124 وزارت صمت و سامانه 135 تعزیرات حکومتی ارایه دهند.
وی تاکید کرد: تمام تولیدکنندگان باید قیمتهای عرضه مرغ را مبتنی بر قیمتهای تمام شده و براساس آنالیزهای مراجع تخصصی و در چارچوب مصوبات هیات تعیین و تصویب قیمتهای سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده محاسبه و با سود متعارف عرضه کنند.
مجموع قطعات بسته بندی از انواع همان قیمت مرغ کامل در میاد حالا یکم پایین بالا
در امر کیفیت خرید مردم هم دخالت میکنند