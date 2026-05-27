صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قطعه‌بندی گوشت مرغ ممنوع شد

وزارت جهادکشاورزی از آغاز بازرسی‌های میدانی در تمام واحدهای تولیدی خبر داد؛ توزیع غیرقانونی قطعه‌بندی مرغ متوقف می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۵۲۸۷
| |
160101 بازدید
|
۱۰
قطعه‌بندی گوشت مرغ ممنوع شد

معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالای اساسی و محصولات کشاورزی افزود: این طرح با توجه به شرایط ویژه کشور و ضرورت استمرار تولید و پایداری امنیت غذایی اجرا می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ محمدباقری شربیانی ادامه داد: براساس این طرح از عرضه مرغ کامل به مراکز غیرقانونی قطعه‌بندی جلوگیری و محموله‌هایی که در شبکه‌های غیررسمی توزیع و قطعه‌بندی شده‌اند، توقیف و به شبکه‌های رسمی استان‌ها برای عرضه ارسال می‌شوند.

وی تصریح کرد: گوشت مرغ مورد نیاز ارسالی از استان‌های معین به استان تهران نیز رصد و پایش می‌شود تا ورود گوشت مرغ به این استان به میزان کافی صورت گیرد.

معاون واحد بازرسی و نظارت بر کالای اساسی و محصولات کشاورزی اذعان داشت: با ارسال محموله‌های گوشت مرغ مورد نیاز به استان تهران و سایر استان‌ها از سوی استان‌های معین، شاهد کاهش قیمت این محصول در بازارهای سراسر کشور هستیم.

وی با اشاره به عرضه گوشت مرغ منجمد در بازار گفت: برای عرضه گوشت مرغ منجمد به بازار با قیمت مصوب، هیچ محدودیتی وجود ندارد و تمام مراکز عرضه همچون میادین میوه و تره‌بار شهرداری‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و واحدهای صنفی می‌توانند نسبت به دریافت و عرضه مرغ منجمد اقدام کنند.

باقری شربیانی افزود: دفاتر نظارت و بازرسی در روند توزیع و عرضه مرغ منجمد در شبکه‌های رسمی، رصد و پایش را انجام می‌دهند و مردم نیز می‌توانند در صورت مشاهده تخلفات، گزارش خود را به سامانه تلفنی 124 وزارت صمت و سامانه 135 تعزیرات حکومتی ارایه دهند.

وی تاکید کرد: تمام تولیدکنندگان باید قیمت‌های عرضه مرغ را مبتنی بر قیمت‌های تمام شده و براساس آنالیزهای مراجع تخصصی و در چارچوب مصوبات هیات تعیین  و تصویب قیمت‌های سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده محاسبه و با سود متعارف عرضه کنند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مرغ گوشت گوشت مرغ قطعه بندی مرغ بازار مرغ
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت جدید مرغ تعیین شد
چگونه بازار مرغ ترکمنستان را از دست دادیم؟
آخرین قیمت‌ها از بازار مرغ در کشور
اعلام قیمت واقعی مرغ +جزییات
مرغ ارزان می شود؟
خبری جدید درباره توزیع گوشت مرغ در تهران
از مرغدار تا دامدار، همه از بازار آشفته نهاده می‌نالند/ علت مرغ چند نرخی در بازار چیست؟
صادرات مرغ متوقف شد
مرغ کیلویی چند؟
دلیل نایابی مرغ در بازار چیست؟
بازار مرغ به ثبات رسید!
دست رانت در بازار مرغ رو شد!
قیمت جدید گوشت و مرغ اعلام شد
قاچاق جوجه‌ یک روزه معضل جدید تنظیم بازار/ خطر التهاب مجدد و کمبود مرغ
قیمت مصوب انواع مرغ قطعه بندی شده اعلام شد
قیمت روز انواع مرغ در بازار
مرغ تنظیم بازاری نداریم
قیمت انواع گوشت مرغ در بازار
مرغداران؛ مقصر گرانی مرغ
خودکفایی ایران در تولید گوشت مرغ
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۲۶
انتشار یافته: ۱۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
9
35
پاسخ
عالی ، قطعه های خوبو خیلی گران میفروشن و قطعه های ضعیف و فقط کمی ارزانتر
پاسخ ها
فرزاد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
دیگه نمیتونه قیمت رو کم کنه کارهای کشکی میکنن
مجموع قطعات بسته بندی از انواع همان قیمت مرغ کامل در میاد حالا یکم پایین بالا
در امر کیفیت خرید مردم هم دخالت میکنند
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
15
55
پاسخ
قیمت جهانی مرغ یک دلار است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
بین ۳ تا ۴ دلار است اطلاعات نداری نظر بیخود نده
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
قیمتهای جهانی نیاز به درآمدهای جهانی هم داره
بازنشسته
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
16
69
پاسخ
فروشگاههای افق کورش در همه شهرها عامل گرانی هستند و معلوم نیست به کجا وصل است که یک بسته ۹۰۰ گرمی گوشت مرغ را حدود یک میلیون تومان می فروشد
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
شاید فیله مرغ بوده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
10
149
پاسخ
تنها راه علاج گرانی کنار رفتن تمام کسانی است که از اول انقلاب پست های مهم و حساس داشته اندو تمام
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
13
44
پاسخ
قطعه بندی کلیه مواد گوشتی به لحاظ عدم تناسب و فاصله زیاد هزینه ها ودرآمد در جامعه فقرزده که اکثریت زیرخط فقرهستند تنها موجبات رفاه بخش خاصی از جامعه که ازدرآمد بالا برخورد هستند تامین می کنند اگراجرائی شود بهترین تصمیم است ولی کجا تاعملی شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
8
25
پاسخ
این ممنوعیت شامل کارخانجات نمی شود . قطعه بندی توسط فروشگاه ها ممنوع شده .
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lm3
tabnak.ir/005lm3