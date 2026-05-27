حمله مرگبار آمریکا به یک قایق در اقیانوس آرام

ارتش تروریستی آمریکا اعلام کرد یک قایق را در شرق اقیانوس آرام هدف حمله نظامی قرار داده است؛ حمله‌ای که واشنگتن مدعی است در چارچوب مقابله با قاچاق مواد مخدر و «گروه‌های تروریستی» انجام شده است.
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ در پی این حمله یک نفر کشته شد و دو نفر دیگر جان سالم به در بردند. فرماندهی جنوبی آمریکا همچنین اعلام کرد که گارد ساحلی این کشور برای اجرای عملیات جست‌وجو و نجات در منطقه وارد عمل شده است.

ایالات متحده سال‌هاست که حضور نظامی خود در برخی مناطق دریایی، به‌ویژه در آمریکای لاتین و اقیانوس آرام را با هدف اعلامی مبارزه با قاچاق مواد مخدر توجیه می‌کند؛ با این حال، منتقدان این رویکرد را بهانه‌ای برای تداوم مداخله نظامی و گسترش نفوذ در این مناطق ارزیابی می‌کنند.

