شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان!

به گزارش تابناک به نقل از مهر، روابط عمومی سپاه حضرت صاحب‌ الزمان( عج) استان اصفهان از احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در محدوده شرق اصفهان (زردنجان) خبر داد.

این انفجارات امروز چهارشنبه ۶ خرداد ماه از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ انجام می شود و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیز نخواهد بود.