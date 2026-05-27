میزان آب در سدهای تهران چقدر است؟

بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران از وضعیت سدهای تهران باید گفت که سد ماملو کمترین و سد طالقان بیشترین حجم آب را دارد اما در مجموع وضعیت سدهای تهران مساعد نیست.
برآوردها حاکی از آن است برای تأمین آب تهران در یک سال آبی متعادل به ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب در پنج سد نیاز است که در سال‌های خشکسالی، میانگین ذخیره سدها حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب بود، اما سال آبی امسال با ۲۵۰ میلیون متر مکعب آغاز شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، به گفته مسئولان در سال آبی جاری برخی استان‌ها به ویژه مناطق نزدیک به استان تهران و حوالی دریاچه نمک، بارش کمتری را تجربه کرده‌اند. برای مثال، استان تهران با کاهش ۳۰ درصدی بارش مواجه بوده است.

به دلیل آنکه توزیع بارش در حوضه‌های آبریز منتهی به سدهای کشور در استان‌هایی مانند تهران، قم، البرز، خراسان رضوی و مرکزی مطلوب نیست و سدهای این مناطق همچنان وضعیت مناسبی ندارند.

طبق آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران،تا تاریخ دوم خردادماه، موجودی مخزن سد امیرکبیر به ۱۱۸ میلیون مترمکعب رسیده که تنها بیانگر ۶۶ درصد پرشدگی این سد است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حجم ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.  

موجودی مخزن سد لار نیز تنها ۷۳ میلیون مترمکعب ثبت شده و پرشدگی این سد به ۸ درصد رسیده است؛ که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است 

همچنین آمار منتشر شده گویای آن است که موجودی مخزن سد لتیان ۶۷ میلیون متر مکعب است که نشان دهنده پرشدگی ۸۹ درصد است که میزان تغییرات آن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد است

از سوی دیگر موجودی مخزن سد ماملو در مقایسه با چهار سد دیگر تهران نامناسب است به گونه ای که موجود محزن این سد ۳۹ میلیون متر مکعب بوده که پرشدگی آن به ۱۶ درصد رسیده و میزان تغییرات آن نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد اعلام شده است.      

در این میان، وضعیت سد طالقان نسبت به سایر سدهای تأمین‌کننده آب تهران اندکی بهتر گزارش شده به طوری که موجودی مخزن این سد ۲۰۰ میلیون مترمکعب بوده و پرشدگی آن به ۴۸ درصد رسیده اما نسبت به سال گذشته، کاهش ۱۳ درصدی حجم مخزن را نشان می‌دهد.  

 

نام سد موجوی مخزن(م. م.م) درصد پرشدگی مخازن سال جاری درصد تغییرات نسبت به سال گذشته
امیرکبیر ۱۱۸ ۶۶درصد ۶۰ درصد
لار ۷۳ ۸درصد ۱۰- درصد
طالقان ۲۰۰ ۴۸ درصد ۱۳-درصد
لتیان ۶۷ ۸۹ درصد ۳۲ درصد
ماملو ۳۹ ۱۶ درصد ۳۶ درصد

 

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
1
6
پاسخ
یک منطقه ذیگه مثل منطقه ۲۲ ساخت و ساز کنید مشکل حل میشه
Asad
|
United Arab Emirates
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
4
1
پاسخ
, اکر هر تهرانی ازدهر ۳ لیوان ۱ لیوان کمتر مسرف کند مساله حل است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
1
5
پاسخ
چه دلیلی داره تهران ۱۵ میلیون جمعیت داشته باشه؟
به شهرهای دیگه امکانات بدید که محبور به مهاجرت به پایتخت نشن مردم
اتباع هم بیرون کنید نیاز نداریم
