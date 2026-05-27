آزمایش نسل جدید موشک کروز در کره شمالی
دولت کره شمالی بامداد چهارشنبه گفت که روز گذشته سامانه موشکی کروز مجهز به هوش مصنوعی برای حملات دقیق را آزمایش کرد.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ خبرگزاری مرکزی کره شمالی (کِیسیاِناِی) در اینباره گزارش داد: «ارتش کره شمالی روز سهشنبه موشک کروز مجهز به هوش مصنوعی را که برای حملات دقیقتر طراحی شده است، آزمایش کرد».
در این گزارش آمده است که این سامانه موشکی از ناوبری تطبیقی با ناهمواریهای زمین برای هدف قرار دادن اهداف تا فاصله ۱۰۰ کیلومتری با دقت «فوقالعاده» استفاده میکند.
شب گذشته بود که ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی چندین پرتابه، از جمله موشکهای بالستیک کوتاهبرد، به سمت دریای زرد شلیک کرده است.
