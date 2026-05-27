علی ربیعی
پزشکیان «امنیتسازترین» تصمیم ممکن را گرفت
دستیار اجتماعی رئیس جمهور در توئیتی نوشت: رفع محدودیت اینترنت یک «بایدِ بنیادین» بود؛ مایه تأسف است که صداوسیما در صف اول هجمه به این تصمیم ایستاده است.
به گزارش تابناک؛ علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در جهان آشوبزده و فشارهای ظالمانهاش، و در میان برخی کجفهمیها و بداخلاقیهای داخلی، حضور رئیسجمهوری فروتن، صادق و پیراسته از تمایلات نفسانی، غنیمتی برای امروز ایران است که بیهیاهو برای مردم میکوشد.
حل مسئله بدون منازعه، الگویی است که باید پاس داشته شود.
معتقدم رییسجمهور پزشکیان، امروز «امنیتسازترین» تصمیم ممکن را گرفت. رفع محدودیت اینترنت یک «بایدِ بنیادین» بود؛ مایه تأسف است که صداوسیما در صف اول هجمه به این تصمیم ایستاده است.
تا این لحظه برای من فقط و فقط بروزرسانی سامسونگ باز شده
ناشناس| |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
اینترنت باز بود! عده ای آن را تحت عنوان اینترنت پرو به مردم می فروختند و برای خودشان بازار راه انداخته بودند. لذا کسانی که این هجمه ها را راه اندازی می کنند زیر سوال هستند.
ناشناس| |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
محمد| |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
صدا و سیما میترسه ۵تا دونه مخاطب باقی موندشم اینترنت ازش بگیره
ناشناس| |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
اینترنت وصل نشده هنوز. یه فیلتر نت داریم چند برابر بدتر از قبل یه اپ اندروید نمیشه دانلود کرد چه وضعیه ساختین برامون از چی میترسین انقدر مردمو اذیت میکنین
ناشناس| |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
الان شما شدین آدمه خوبه مگه همین ظریف نبود که میگفت پزشکیان فرق داره نت به روی کسی نمیبنده کلا نشون دادید یک دولت فرمایشی هستید
ناشناس| |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
وظیفه شو انحام داده ، خادم ملت باید باشه ، از حق ملت بابد دفاع کنه نه اینکه بزنه زیر همه چی و از هرج و مرج جانبداری کنه ،اول آرامش روانی و بعد حل مشکلات اقتصادی ، از معیشت تا خودرو و مسکن و اشتغال ، کار یک حکومت چیه به غیر از این چیزها ؟
امیر| |
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
درود بر ایشان که حداقل به وظایفش واقف است و صداقت دارد
