علی ربیعی

پزشکیان «امنیت‌سازترین» تصمیم ممکن را گرفت

دستیار اجتماعی رئیس جمهور در توئیتی نوشت: رفع محدودیت اینترنت یک «بایدِ بنیادین» بود؛ مایه تأسف است که صداوسیما در صف اول هجمه به این تصمیم ایستاده است.
به گزارش تابناک؛ علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در جهان آشوب‌زده و فشارهای ظالمانه‌اش، و در میان برخی کج‌فهمی‌ها و بداخلاقی‌های داخلی، حضور رئیس‌جمهوری فروتن، صادق و پیراسته از تمایلات نفسانی، غنیمتی برای امروز ایران است که بی‌هیاهو برای مردم می‌کوشد.

حل مسئله بدون منازعه، الگویی است که باید پاس داشته شود. 

معتقدم رییس‌جمهور پزشکیان، امروز «امنیت‌سازترین» تصمیم ممکن را گرفت. رفع محدودیت اینترنت یک «بایدِ بنیادین» بود؛ مایه تأسف است که صداوسیما در صف اول هجمه به این تصمیم ایستاده است.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱۷
انتشار یافته: ۲۵
حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
43
پاسخ
تا این لحظه برای من فقط و فقط بروزرسانی سامسونگ باز شده
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
من تفاوتی نمیبینم، وصل اینترنت چه علائمی داره؟
امیراسماعیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
79
پاسخ
اینترنت باز بود! عده ای آن را تحت عنوان اینترنت پرو به مردم می فروختند و برای خودشان بازار راه انداخته بودند. لذا کسانی که این هجمه ها را راه اندازی می کنند زیر سوال هستند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
مگر پزشکیان یا دولت قطع کرده بود که حالا پزشکیان و دولت باز کرده باشند. دولت در این زمینه کاره ای نیست و نبوده و نخواهد بود.
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
به ناشناس ۹:۳۳ ، دوست عزیز، پزشکیان اینترنت رو قطع نکرد اما بازش کرد. اینو کسی نمی تونه انکار کنه. حالا هم اگه کسانی دوباره ببندنش، معلوم میشه که اولا، رییس جمهور و دولت واقعا کاره ای نیستن و اختیاری ندارن، و ثانیا، معلوم میشه که چه کسانی طرفدار مردم هستن و چه کسانی برعکسش.
سید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
2
118
پاسخ
صدا و سیما میترسه ۵تا دونه مخاطب باقی موندشم اینترنت ازش بگیره
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
جنگ زرگری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
1
77
پاسخ
اینترنت وصل نشده هنوز. یه فیلتر نت داریم چند برابر بدتر از قبل یه اپ اندروید نمیشه دانلود کرد چه وضعیه ساختین برامون از چی میترسین انقدر مردمو اذیت میکنین
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
از مردم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
34
27
پاسخ
الان شما شدین آدمه خوبه مگه همین ظریف نبود که می‌گفت پزشکیان فرق داره نت به روی کسی نمیبنده کلا نشون دادید یک دولت فرمایشی هستید
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
به هر حال اگه پزشکیان نبود امثال رضا تقی پور، رسول جلیلی و محمدحسن انتظاری نمیگذاشتند ما خواب اینترنت را هم ببینیم
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
1
31
پاسخ
فقط تشکر ما هم جزئی از این دنیاییم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
7
38
پاسخ
وظیفه شو انحام داده ، خادم ملت باید باشه ، از حق ملت بابد دفاع کنه نه اینکه بزنه زیر همه چی و از هرج و مرج جانبداری کنه ،اول آرامش روانی و بعد حل مشکلات اقتصادی ، از معیشت تا خودرو و مسکن و اشتغال ، کار یک حکومت چیه به غیر از این چیزها ؟
پاسخ ها
امیر
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
تفسیر کن ببینم چی گفتی؟
عبدالکریم دوگوهرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
13
46
پاسخ
درود بر ایشان که حداقل به وظایفش واقف است و صداقت دارد
Asad
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
36
پاسخ
چرا تصمیمات در کشور هزار دستان است؟
ناشناس
|
United States of America
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
19
پاسخ
دقیقا درست گفته!
