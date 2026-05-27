به گزارش تابناک؛ علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس جمهور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در جهان آشوب‌زده و فشارهای ظالمانه‌اش، و در میان برخی کج‌فهمی‌ها و بداخلاقی‌های داخلی، حضور رئیس‌جمهوری فروتن، صادق و پیراسته از تمایلات نفسانی، غنیمتی برای امروز ایران است که بی‌هیاهو برای مردم می‌کوشد.

حل مسئله بدون منازعه، الگویی است که باید پاس داشته شود.

معتقدم رییس‌جمهور پزشکیان، امروز «امنیت‌سازترین» تصمیم ممکن را گرفت. رفع محدودیت اینترنت یک «بایدِ بنیادین» بود؛ مایه تأسف است که صداوسیما در صف اول هجمه به این تصمیم ایستاده است.