پروژه خنک سازی در عربستان

دمای هوای ریاض ۱۵ درجه خنک می‌شود!

روزنامه سعودی «الاقتصادیه» از طرح بلندپروازانه عربستان سعودی برای آغاز اجرای پروژه «خنک‌سازی ریاض» در سال ۲۰۲۷ خبر داد؛ پروژه‌ای که هدف آن کاهش دمای شهر تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد است.
این پروژه با بهره‌گیری از فناوری‌های خنک‌سازی شهری، در پی کاهش دمای آسفالت و دیوارهای اطرافِ ساخته‌شده با آجرهای عایق، به میزان ۸ تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد است؛ اقدامی که با هدف ارتقای کیفیت زندگی و تحقق اهداف پایداری زیست‌محیطی انجام می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادنیوز؛ پیش‌تر شرکت «پلانیت ش.م» اعلام کرده بود که به‌عنوان مشاور اصلی پروژه راهبردی «خنک‌سازی ریاض» برای مقابله با چالش‌های گرمایش شهری در این شهر انتخاب شده است.

طبق گزارش این روزنامه، این پروژه بر پایه سازوکارهای علمی و تجهیزات دقیق اجرا خواهد شد و تنها به راهکارهای سنتی محدود نمی‌شود، بلکه شامل مقابله با پدیده «جزایر حرارتی» در مناطق مختلف شهر نیز خواهد بود.


این گزارش همچنین اشاره می‌کند که پروژه مذکور «یکی از بلندپروازانه‌ترین تلاش‌های بین‌المللی برای کاهش پدیده جزایر حرارتی شهری در کلان‌شهرها» به شمار می‌رود و نخستین ابتکار جهانی برای بازطراحی کامل شرایط حرارتی شهری در مقیاس یک شهر کامل است.

به نوشته این روزنامه، این پروژه در کنار طرح‌های بزرگ دیگری که عربستان هدایت می‌کند ــ مانند «ریاض سبز» و «پارک ملک سلمان» ــ قرار می‌گیرد؛ پروژه‌هایی که از طریق توسعه فضای سبز به کاهش دما کمک می‌کنند.

در این گزارش آمده است که سازوکار پیشنهادی برای کاهش گرمای ریاض بر چند محور اصلی استوار است؛ از جمله: استفاده از مواد نوآورانه در آسفالت جاده‌ها، به‌کارگیری مصالح مناسب در مسیرهای پیاده‌روی، ایجاد کانال‌های آب روباز و حوضچه‌های تبخیری، و گسترش فضای سبز و درختکاری.

اقداماتی که به تلطیف هوا و افزایش میزان اکسیژن کمک خواهند کرد.

این طرح همچنین شامل کاهش گرمای ساطع‌شده از نماهای ساختمانی، دیوارها و مصالح اطراف عابران پیاده است؛ موضوعی که به‌گفته گزارش، تحولی اساسی در فلسفه شهرسازی پایتخت عربستان ایجاد خواهد کرد.

ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۹:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
ایران هم باید همین مسیر رو پیش بگیره
