یک فرودگاه دیگر در کشور بازگشایی شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: فرودگاه بین‌المللی تبریز همزمان با عید سعید قربان به چرخه عملیاتی کشور بازگشت.
 
به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ مجید اخوان با اعلام این خبر گفت: پس از تهاجم آمریکایی صهیونی به زیرساختهای غیر نظامی فرودگاه بین‌المللی تبریز و با انجام عملیات گسترده بازسازی و بهسازی زیرساخت‌ها، بار دیگر آماده ارائه خدمات هوانوردی و پذیرش پروازهای داخلی و خارجی است.
 
وی با اشاره به خسارات واردشده به بخش‌های مختلف این فرودگاه از جمله باند پروازی، برج مراقبت و پایانه‌های مسافری در جریان جنگ ۱۲ روزه، افزود: متخصصان و کارشناسان صنعت هوانوردی و فرودگاهی کشور با تلاش شبانه‌روزی و بهره‌گیری از توان فنی داخلی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیات بازسازی و آماده‌سازی این مجموعه را به سرانجام رساندند.
 
مجید اخوان تأکید کرد: فرودگاه بین‌المللی تبریز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز هوانوردی شمال‌غرب کشور، اکنون به‌طور کامل عملیاتی است و آمادگی دارد خدمات مورد نیاز مسافران و شرکت‌های هواپیمایی را ارائه کند.
 
به گفته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، این فرودگاه پیش از این یکی از قطب‌های مهم پروازی کشور به‌شمار می‌رفت و پروازهای منظم داخلی به مقاصدی همچون تهران، مشهد، کیش، شیراز، بندرعباس، اصفهان، اهواز، کرمان، قشم و رشت و همچنین پروازهای بین‌المللی به مقاصدی از جمله استانبول، نجف، مدینه، باکو، ازمیر، آدانا و دبی از طریق آن انجام می‌شد.
 
وی خاطرنشان کرد: با بازگشایی مجدد فرودگاه تبریز، برنامه‌ریزی برای ازسرگیری کامل مسیرهای پروازی داخلی و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته و به‌تدریج شبکه پروازی این فرودگاه به شرایط عادی باز خواهد گشت.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
3
پاسخ
فرودگاه مسجدسلیمان که اولین فرودگاه ایران میباشد کی بازگشایی میشود؟؟
