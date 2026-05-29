صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
درس‌های تاریخ و رسانه/

وقتی اعضای شورای همکاری خلیج فارس، قطر را به‌خاطر «الجزیره» تهدید کردند

اما علت تمایل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به اخراج قطر فعالیت‌های شبکه الجزیره بود. این‌کشورها مدعی بودند برنامه‌های الجزیره علیه آن‌ها پخش می‌شوند.
کد خبر: ۱۳۷۵۱۶۴
| |
2279 بازدید

وقتی اعضای شورای همکاری خلیج فارس، قطر را به‌خاطر «الجزیره» تهدید کردند

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، این‌گونه نبوده که فعالیت‌های رسانه‌ای همیشه علیه ایرانی‌ها باشد و مثل امروز این‌قدر علنی و از پرده بیرون افتاده! روزهایی هم بوده که سران عرب کشورهای خلیج فارس، به‌خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای، برای یکدیگر خط و نشان می‌کشیدند و تهدید می‌کردند.

اگر تاریخ فعالیت‌ شبکه‌های رسانه‌ای را مرور کنیم، یکی از موارد جالب تنش بین سران عرب خلیج‌فارس را در دهه ۱۳۸۰ می‌بینیم. البته منبع خبر، رسانه‌های یهودی و اسرائیلی هستند. 

۲۹ مهر ۱۳۸۱ منابع خبری عبری اعلام کردند کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در صدد اخراج قطر از این‌شورا هستند.

اما علت تمایل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به اخراج قطر فعالیت‌های شبکه الجزیره بود. این‌کشورها مدعی بودند برنامه‌های الجزیره علیه آن‌ها پخش می‌شوند. بعد هم تهدید کردند در صورتی‌که قطر به این‌خواسته پاسخ مثبت ندهد، عربستان سعودی روابط خود را با قطر قطع خواهد کرد و دیگر کشورهای عرب عضو این‌شورا هم از این‌اقدام تبعیت خواهند کرد!

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
الجزیره قطر الجزیره رسانه شبکه الجزیره شورای همکاری خلیج فارس عربستان سعودی
ترامپ برای دلجویی از اسرائیل حاضر است نقشی برای آن در اقدام علیه ایران قائل شود/ ترامپ بار توافق را روی اعراب سرشکن می‌کند
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یادش به خیر ۲۱ دی ۵۷؛ اعزام ناو و جنگنده‌های F15 به خلیج فارس
یادش به خیر ۷ اسفند ۱۳۵۷؛ آمریکا می‌خواهد نیروی نظامی به خلیج فارس بفرستد/نفت خاورمیانه منافع ملی ماست!
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
بازگشت سردار آزمون به تیم ملی؛ معاون پزشکیان واسطه شد  (۱۶۸ نظر)
اعلام رسمی زمان وصل شدن اینترنت بین الملل  (۱۴۷ نظر)
سنت قربانی؛ از ابراهیم نبی (ع) تا خونخواری جماعت اسرائیلی!  (۱۲۰ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
وعده رفع انسداد اینترنت تا پایان هفته  (۱۰۶ نظر)
واکنش سخنگوی دولت به اتصال اینترنت بین‌الملل  (۱۰۳ نظر)
بازگشایی اینترنت بین الملل تصویب شد  (۱۰۳ نظر)
خودرو کند رومانیایی؛ محبوب ایرانی، تندر ۹۰، ال ۹۰  (۹۴ نظر)
شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند  (۷۹ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۷۱ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۹ نظر)
آغاز روند بازگشایی اینترنت بین‌الملل  (۶۵ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۳ نظر)
خشم مجید واشقانی از بحرانی که مجری تلویزیون راه انداخت  (۶۳ نظر)
حمله جنگنده‌های آمریکایی به دو قایق تندروی‌سپاه+ اسامی شهدا  (۶۲ نظر)
tabnak.ir/005lk4
tabnak.ir/005lk4