وقتی اعضای شورای همکاری خلیج فارس، قطر را به‌خاطر «الجزیره» تهدید کردند

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، این‌گونه نبوده که فعالیت‌های رسانه‌ای همیشه علیه ایرانی‌ها باشد و مثل امروز این‌قدر علنی و از پرده بیرون افتاده! روزهایی هم بوده که سران عرب کشورهای خلیج فارس، به‌خاطر فعالیت‌های رسانه‌ای، برای یکدیگر خط و نشان می‌کشیدند و تهدید می‌کردند.

اگر تاریخ فعالیت‌ شبکه‌های رسانه‌ای را مرور کنیم، یکی از موارد جالب تنش بین سران عرب خلیج‌فارس را در دهه ۱۳۸۰ می‌بینیم. البته منبع خبر، رسانه‌های یهودی و اسرائیلی هستند.

۲۹ مهر ۱۳۸۱ منابع خبری عبری اعلام کردند کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در صدد اخراج قطر از این‌شورا هستند.

اما علت تمایل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به اخراج قطر فعالیت‌های شبکه الجزیره بود. این‌کشورها مدعی بودند برنامه‌های الجزیره علیه آن‌ها پخش می‌شوند. بعد هم تهدید کردند در صورتی‌که قطر به این‌خواسته پاسخ مثبت ندهد، عربستان سعودی روابط خود را با قطر قطع خواهد کرد و دیگر کشورهای عرب عضو این‌شورا هم از این‌اقدام تبعیت خواهند کرد!