روانبخش در گفت‌و‌گو با تابناک:

بی‌توجهی در وزارت کار مشهود است/ مشکلات انباشته روی زمین مانده

نماینده مردم قم در مجلس با انتقاد از عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، و بی‌توجهی به حل مشکلات گسترده در این وزارتخانه تأکید کرد: حجم چالش‌ها در این حوزه قابل توجه است.
بی‌توجهی در وزارت کار مشهود است/ مشکلات انباشته روی زمین مانده

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرار بود لنگرگاه آرامش ده‌ها میلیون کارگر و بازنشسته باشد، حالا به کانون تلاطم‌هایی تبدیل شده که بوی تاراج اموال از آن به مشام می‌رسد. از نادیده گرفتن دستور صریح رئیس‌جمهور برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا حراج دارایی‌های صندوق بازنشستگی با قیمت‌های غیرکارشناسی، کارنامه احمد میدری را به شکلی رقم زده که گویی حواشی عملکرد او بر معیشت محرومان ارجحیت یافته است؛ مسیری که ایستگاه پایانی آن چیزی جز استیضاح نخواهد بود.

در همین زمینه، حجت الاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و از امضاکنندگان طرح استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با انتقاد از عملکرد این وزارتخانه، اظهار کرد: مشکلات متعددی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آن‌ها همچنان بدون رسیدگی باقی مانده است.

وی افزود: انتظار می‌رفت وزیر تعاون با برنامه‌ریزی و مدیریت فعال‌تر، برای حل این مسائل اقدام کند، اما در عمل شاهد نوعی بی‌تحرکی و بی‌توجهی در این حوزه هستیم.

این نماینده مجلس با اشاره به نقش رسانه‌ها تصریح کرد: لازم است رسانه‌ها بیش از گذشته به وضعیت این وزارتخانه و مشکلات موجود بپردازند تا مطالبه‌گری در این حوزه تقویت شود.

روانبخش همچنین به شرایط نظارتی مجلس اشاره کرد و گفت: عدم برگزاری جلسات علنی به‌ صورت حضوری نیز تا حدی بر روند نظارت‌ها تاثیر گذاشته و این موضوع باعث شده تا امثال میدری هر کاری که بخواهند انجام بدهند و خیالشان از این بابت راحت باشد. 

وی در پایان تأکید کرد: با توجه به گستردگی مسئولیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضروری است اقدامات جدی‌تری برای ساماندهی وضعیت موجود در دستور کار قرار گیرد.

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۱۱
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
3
15
پاسخ
وزارت رفاه یک وزارتخانه پول دار است، انتقادات و حمایت‌ها باید در محیط کارشناسی بررسی بشه و الا ممکنه پشت پرده قضاوتها منافعی باشه...
Saeed
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
30
8
پاسخ
رفتار تابناک با وزیر کار مغرضانه است..‌.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
چون حقیقت را میگه؟!؟
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
صد در صد مدتی است که انگار دولت یک وزیر دارد و باید زیر ضرب برود .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
3
29
پاسخ
نزدیک به۳ ماه از سال می گذرد احکام افزایش مستمری بازنسشتگان تامین اجتماعی صادر نشده پرداخت پیشکش آیا غیر از این است که هدف در شرایط فعلی تولید نارضایتی و ایجاد اعتراض است..
پاسخ ها
بازنشسته حداقلی بگیر مفلس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
بازنشستگان شریف ، ۳۰ سال قسمتی از دستمزدشان را در سازمان تأمین اجتماعی پس‌انداز کرده اند
تا در دوران پیری و ناتوانی، سربار فرزندان خود نباشند
متأسفانه خیلی از مسولان ، هنوز نمی‌دانند که مستمری بازنشستگان از بیت المال و بودجه دولت پرداخت نگردیده و نمی گردد

و از زمان احمدی نژاد ، که ۳۴۰ همت که معادل ۳۴۰ میلیارد دلار بود را ، از صندوق تأمین اجتماعی بنام وام برداشت

و هنوز تسویه نکرده اند و میلیونها نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی و خانواده شانبه به زیر خط فقر مطلق کشانده شده اند

و متأسفانه هیچ کسی هم به داد آنها نمی‌رسد
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
حتی اگر هدف تولید نارضایتی نباشد باید گفت که نتیجه عملی آن‌تولید نارضایتی بین حدود ۴ میلیون بازنشسته و تعداد بیشتر افراد خاتواده همین بازنشستگان است . جمعا بیش از ده میلیون تن .‌‌...
محمدحسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
0
10
پاسخ
دولت هر زمان کم آورد از صندوق تأمین اجتماعی برداشت بی حساب کرد ، اموال صندوق و حق بیمه کارگری باید به طلا و دلار تبدیل میشد اگر سهام ارزشمند با آن خریداری نمیشد ، اما افرادی نظیر مرتضوی صندوق را به تاراج بردند به شکلی که امروز برای بیمه بیکاری و یا مطالبات بازنشستگان دچار کسری شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
2
6
پاسخ
کار زیادی در این وزارت خانه ارباب رجوع مردم همه هم در یک سطع کاری سواد نیستند باید نمایندگان به جای گیر دادن کمک او باشند من خودم کاری با این وزارت خانه ندارم
محمدحسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
1
7
پاسخ
والله ما هم که شاغل بخش خصوصی و بیمه شده تامین اجتماعی هستیم هیچ حمایتی نداریم ، هر جور که بخواد کارفرما با نیروی کار تعامل میکنه مثلا بعد از عید به ما گفتن حق داریم 80 ساعت در ماه کار کنیم با حقوق نصف پارسال ، بیمه هم الان پنجاه ماهه نداریم ، میگه برید یه جای دیگه اگه میتونین کار پیدا کنین ، کار نیس ، هر روز تو خونه به خاطر. بی پولی دعوا داریم ، دیگه خسته شدم
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۶
2
6
پاسخ
منم بانظرشما موافقم
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
0
2
پاسخ
سلام چندین ساله حق بازنشستگان خورده شده البته خدا حقمان رامیگیره پکسی از پول ما خیرنخواهد پید
