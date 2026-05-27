بیتوجهی در وزارت کار مشهود است/ مشکلات انباشته روی زمین مانده
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که قرار بود لنگرگاه آرامش دهها میلیون کارگر و بازنشسته باشد، حالا به کانون تلاطمهایی تبدیل شده که بوی تاراج اموال از آن به مشام میرسد. از نادیده گرفتن دستور صریح رئیسجمهور برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تا حراج داراییهای صندوق بازنشستگی با قیمتهای غیرکارشناسی، کارنامه احمد میدری را به شکلی رقم زده که گویی حواشی عملکرد او بر معیشت محرومان ارجحیت یافته است؛ مسیری که ایستگاه پایانی آن چیزی جز استیضاح نخواهد بود.
در همین زمینه، حجت الاسلام قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و از امضاکنندگان طرح استیضاح احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، با انتقاد از عملکرد این وزارتخانه، اظهار کرد: مشکلات متعددی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها همچنان بدون رسیدگی باقی مانده است.
وی افزود: انتظار میرفت وزیر تعاون با برنامهریزی و مدیریت فعالتر، برای حل این مسائل اقدام کند، اما در عمل شاهد نوعی بیتحرکی و بیتوجهی در این حوزه هستیم.
این نماینده مجلس با اشاره به نقش رسانهها تصریح کرد: لازم است رسانهها بیش از گذشته به وضعیت این وزارتخانه و مشکلات موجود بپردازند تا مطالبهگری در این حوزه تقویت شود.
روانبخش همچنین به شرایط نظارتی مجلس اشاره کرد و گفت: عدم برگزاری جلسات علنی به صورت حضوری نیز تا حدی بر روند نظارتها تاثیر گذاشته و این موضوع باعث شده تا امثال میدری هر کاری که بخواهند انجام بدهند و خیالشان از این بابت راحت باشد.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به گستردگی مسئولیتهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضروری است اقدامات جدیتری برای ساماندهی وضعیت موجود در دستور کار قرار گیرد.
تا در دوران پیری و ناتوانی، سربار فرزندان خود نباشند
متأسفانه خیلی از مسولان ، هنوز نمیدانند که مستمری بازنشستگان از بیت المال و بودجه دولت پرداخت نگردیده و نمی گردد
و از زمان احمدی نژاد ، که ۳۴۰ همت که معادل ۳۴۰ میلیارد دلار بود را ، از صندوق تأمین اجتماعی بنام وام برداشت
و هنوز تسویه نکرده اند و میلیونها نفر از بازنشستگان تامین اجتماعی و خانواده شانبه به زیر خط فقر مطلق کشانده شده اند
و متأسفانه هیچ کسی هم به داد آنها نمیرسد