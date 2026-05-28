شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند
در حالی که سایه شرایط غیرعادی و جنگ بر اقتصاد کشور سنگینی میکند، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درگفتگو با تابناک اعلام کرد که سقفهای قبلی افزایش اجارهبها دیگر جوابگو نیست. حالا مجلس در طرحی فوری، به دنبال تمدید خودکار قراردادها و تعیین سقف جدید ۲۵ درصدی است تا شاید با ورود سران قوا، از انفجار کامل بازار مسکن جلوگیری کند. ادامه گفتگو با عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی را درمورد جزئیات طرح «تعیین سقف قانونی برای افزایش اجارهبها» درادامه میخوانید.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت غیرعادی کشور و استمرار شرایط جنگی گفت: مستندات قانونی نشان میدهد که نرخ تورم از مرز ۴۵ درصد عبور کرده و در ماههای اخیر روند صعودیتری به خود گرفته است. در چنین شرایطی، تعیین سقف برای افزایش اجارهبها عملاً از سوی موجران قابل اجرا نیست و فرآیند اسکان را برای مستأجران نیز با دشواریهای جدی مواجه کرده است.
پیشنهاد سقف ۲۵ درصدی و تمدید خودکار قراردادها
ایری از تدوین پیشنویس جدیدی با همکاری وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: برای ساماندهی بازار، نیاز است راهکاری فوری جهت تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین سقف منطقی برای افزایش بها اتخاذ شودکه پیشنهاد ما تعیین سقف حداکثر ۲۵ درصدی برای تهران و ۲۰ درصدی برای سایر شهرستانها است که این پیشنویس جهت اتخاذ تصمیم نهایی و قانونی شدن، به مراجع ذیصلاح از جمله شورای عالی مسکن و نشست سران قوا ارجاع خواهد شد تا با ضمانت اجرایی بالا عملیاتی گردد.
الزام ثبت در سامانه و نظارت قانونی
سخنگوی کمیسیون عمران بر اهمیت ثبت تمامی قراردادها در سامانههای قانونی تأکید کرد و یادآور شد: در قانون اجارهبها، پیشبینیهای لازم برای زمانی که مالک و مستأجر به توافق نمیرسند، انجام شده است اما با این حال، تمامی موضوعات باید به سرعت در سامانه مربوطه ثبت شود تا چتر نظارتی دولت بر بازار اجاره گستردهتر گردد.
ورود سران قوا؛ راهکاری برای عبور از بحران
ایری در پایان با اذعان به اینکه اجرای این سقفها ممکن است برای برخی موجران دشوار باشد، خاطرنشان کرد: نمایندگان کمیسیون عمران به دنبال تشکیل جلسهای ویژه هستند تا با ورود مستقیم سران قوا به این پرونده، تصمیمی قاطع اتخاذ شود. اطمینان داریم که با هماهنگی بین قوا و لحاظ کردن واقعیتهای اقتصادی، میتوانیم در مسیر حمایت از مستأجران و برقراری آرامش در بازار مسکن به پیروزی برسیم.
الان کافیه هر مالکی بیش از اندازه کرایه میگیرد را بهش مالیات مضاعف بزنیدتا بین مالیات و منطقی دریافت کردن اجاره یکی را انتخاب کند
بری کنترل قیمت نان
جلوگیری از افزایش سرسام آور هزینه های روزمزگی زندگی
افزایش حقوق ها متناسب با تورم دلاری
که کنترل آنها وظیفه دولت و مجلس است نباید وارد گود شوند اما برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره که در واقع دخول غیر قانونی در حق مالکیت شرعی و قانونی مالکان خواهد بود، باید وارد گود شوند؟ آقای نماینده اول بفرمایید برای انجام وظایف خود چه کرده اید؟
دولت بفرماید بابت کنترل قیمت های که دست خودش هست چیکار کرده؟
توضیع اقلام مثل سیمان و فولاد چیکار کرده؟
عرضه زمین و ملک برای کسانیکه مسکن ندارند چیکار کرده؟
من 56 سال سن دارم و مسکن ندارم چالب تر اینکه بند ج به من تعلق نمیگیره؟! وقتی شرایط اینگونه هست توقع دارید مالکان که روی اجاره حساب باز کرده اند که پوشش دهند هزینه ها ایشان باشد و تورم را مستهلک کنن به فکر ما باشد؟