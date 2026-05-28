سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درگفتگو با تابناک:

شرایط کشور عادی نیست/ سران قوا باید برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره وارد عمل شوند

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اعتراف به عبور تورم از مرز ۴۵ درصد اعلام کرد : سقف‌های قبلی افزایش اجاره‌بها دیگر جوابگو نیست و حالا مجلس در طرحی فوری، به دنبال تمدید خودکار قراردادها و تعیین سقف جدید ۲۵ درصدی است تا شاید با ورود سران قوا، از انفجار کامل بازار مسکن جلوگیری کند.
در حالی که سایه شرایط غیرعادی و جنگ بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس درگفتگو با تابناک اعلام کرد که سقف‌های قبلی افزایش اجاره‌بها دیگر جوابگو نیست. حالا مجلس در طرحی فوری، به دنبال تمدید خودکار قراردادها و تعیین سقف جدید ۲۵ درصدی است تا شاید با ورود سران قوا، از انفجار کامل بازار مسکن جلوگیری کند. ادامه گفتگو با عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی را درمورد جزئیات طرح «تعیین سقف قانونی برای افزایش اجاره‌بها» درادامه می‌خوانید.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به وضعیت غیرعادی کشور و استمرار شرایط جنگی گفت: مستندات قانونی نشان می‌دهد که نرخ تورم از مرز ۴۵ درصد عبور کرده و در ماه‌های اخیر روند صعودی‌تری به خود گرفته است. در چنین شرایطی، تعیین سقف برای افزایش اجاره‌بها عملاً از سوی موجران قابل اجرا نیست و فرآیند اسکان را برای مستأجران نیز با دشواری‌های جدی مواجه کرده است.

پیشنهاد سقف ۲۵ درصدی و تمدید خودکار قرارداد‌ها

ایری از تدوین پیش‌نویس جدیدی با همکاری وزارت راه و شهرسازی خبر داد و گفت: برای ساماندهی بازار، نیاز است راهکاری فوری جهت تمدید خودکار قرارداد‌های اجاره و تعیین سقف منطقی برای افزایش بها اتخاذ شودکه پیشنهاد ما تعیین سقف حداکثر ۲۵ درصدی برای تهران و ۲۰ درصدی برای سایر شهرستان‌ها است که  این پیش‌نویس جهت اتخاذ تصمیم نهایی و قانونی شدن، به مراجع ذی‌صلاح از جمله شورای عالی مسکن و نشست سران قوا ارجاع خواهد شد تا با ضمانت اجرایی بالا عملیاتی گردد.

الزام ثبت در سامانه و نظارت قانونی

سخنگوی کمیسیون عمران بر اهمیت ثبت تمامی قرارداد‌ها در سامانه‌های قانونی تأکید کرد و یادآور شد: در قانون اجاره‌بها، پیش‌بینی‌های لازم برای زمانی که مالک و مستأجر به توافق نمی‌رسند، انجام شده است اما با این حال، تمامی موضوعات باید به سرعت در سامانه مربوطه ثبت شود تا چتر نظارتی دولت بر بازار اجاره گسترده‌تر گردد.

ورود سران قوا؛ راهکاری برای عبور از بحران

ایری در پایان با اذعان به اینکه اجرای این سقف‌ها ممکن است برای برخی موجران دشوار باشد، خاطرنشان کرد: نمایندگان کمیسیون عمران به دنبال تشکیل جلسه‌ای ویژه هستند تا با ورود مستقیم سران قوا به این پرونده، تصمیمی قاطع اتخاذ شود. اطمینان داریم که با هماهنگی بین قوا و لحاظ کردن واقعیت‌های اقتصادی، می‌توانیم در مسیر حمایت از مستأجران و برقراری آرامش در بازار مسکن به پیروزی برسیم.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
8
54
پاسخ
والا بالله تالله در این شرایط جنگی اقتصاد کشور باید حالت جنگی به خودش بگیره اما دریغ از گوش شنوا...در آستانه ناممکن شدن ادامه زندگی در ایران هستیم
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
تنها یک راه قابلیت اجرایی دارد و آن ورود دولت به قراردادها به عنوان یک پرداخت کننده و به نوعی کمک به مستاجر . وگرنه با تحکم و باید بشود درست نمی شود. خود دولت هم کاملا بر این موضوع واقف است اما دولت و مجلس و کل حاکمیت یاد گرفته اند با صدور بخشنامه های بی فایده مشکل را از سر خود وا کنند.ه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
41
24
پاسخ
اطلاعات آماری که دارید - تا دیروز دنبال مالیات بر خانه های خالی بودید
الان کافیه هر مالکی بیش از اندازه کرایه میگیرد را بهش مالیات مضاعف بزنیدتا بین مالیات و منطقی دریافت کردن اجاره یکی را انتخاب کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
10
78
پاسخ
چرا سران قوا :

بری کنترل قیمت نان
جلوگیری از افزایش سرسام آور هزینه های روزمزگی زندگی
افزایش حقوق ها متناسب با تورم دلاری
وووووو.......

که کنترل آنها وظیفه دولت و مجلس است نباید وارد گود شوند اما برای تمدید خودکار قراردادهای اجاره که در واقع دخول غیر قانونی در حق مالکیت شرعی و قانونی مالکان خواهد بود، باید وارد گود شوند؟ آقای نماینده اول بفرمایید برای انجام وظایف خود چه کرده اید؟
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
بله من مستاحرم ولی منطقیه.مشکل می دانید چیست؟ ما یعنی کلیت سیاستگذاری در کشور یاد گرفته آیم که با وصله پینه کار را پیش ببریم و غافل از اینکه دیگه وصله پینه جواب نمی ده.و
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
خوب بلدی با الفاظ بازی کنی. اگر یک دستور نظامی برای شما سرمایه سالارها صادر شود، جرات نمیکنی بیایی اینجا بلبل زبانی کنی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
دولت و مجلس حق ندارند از مال موجر به مستاجر ببخشند. از حقوق ماهانه خودشان ببخشند
رضا
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
خوب بود راجب کوچک شدن وحشتناک سفره ها عامه مردم که در نتیجه گرانی های روزمره در دولت جناب آقای پزشکیان هم کمی جلسه و سخنرانی می‌کردند ؟!
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
دولت برای کسی که صاحب خونه است اجبار به ثبت قراردا اجاره در سامانه کاتب از طریق بنگاهاهای مسکن نموده که از صاحب خونه مالیات بردرآمد بگیره مثلا خونه ای که ۲۰۰ تومان پول پیش و ماهی ۱۰ تومان اجاره است حداقل نزدیک به ۲ تومان مالیات این اجاره میشه آیا ودلت حاضره از مالیات خودش بگذره که نمیگذره پس مالک مهم مجبور میشه این اضافه پرداخت رو به اجارش اضافه کنه پس عملا دولت داره این مالیاتو از اجاره نشین دریافت میکنه
حمید کلباسی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
9
23
پاسخ
در حالی که اکثر خانه های دروازه غار فرسوده شده شهرداری در این مناطق پارکهای متعددی درست کرده که پاتوق معتادان و خلافکاران شده! چرا شهرداری با مشارکت بخش خصوصی در بافتهای فرسوده شروع به انبوه سازی مسکن نمی کند و تعدادی از آنها را به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار نمی کند تا عرضه و تقاضای مسکن متعادل و غول بی شاخ و دم گرانی مسکن نابود شود؟ چرا دولت از کیسه صاحب خانه ها بذل و بخشش می کند؟!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
طوری صحبت میکنی انگار خبر نداری ک پول نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
5
62
پاسخ
وقتی قیمت سیمان و فولاد و دستمزدها به واسطه تورم افزایش پیدا میکنه و بازار دلار و طلا و بورس نوسان داره خواه ناخواه قیمت مسکن افزایش پیدا میکنه بخصوص اینکه عمده کارهای ساختمانی متوقف هست همین ها باعث افزایش قیمت ها میشه
دولت بفرماید بابت کنترل قیمت های که دست خودش هست چیکار کرده؟
توضیع اقلام مثل سیمان و فولاد چیکار کرده؟
عرضه زمین و ملک برای کسانیکه مسکن ندارند چیکار کرده؟
من 56 سال سن دارم و مسکن ندارم چالب تر اینکه بند ج به من تعلق نمیگیره؟! وقتی شرایط اینگونه هست توقع دارید مالکان که روی اجاره حساب باز کرده اند که پوشش دهند هزینه ها ایشان باشد و تورم را مستهلک کنن به فکر ما باشد؟
پاسخ ها
سهند
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
خانه ای که مثلا 20 سال از عمش گذشته را نباید با قیمت خانۀ تازه ساز و با هزینه های امروز ارزیابی کرد یکی از اشکالات مسئله مسکن در ایران همین است خانۀ فرسوده را به قیمت خانه روز ارزیابی می کنند...
دایی جون حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
6
99
پاسخ
خرج چو از کیسه مهمان بود ؛ حاتم طائی شدن آسان بود
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
اینجا باید گفت سیاستگذار شدن آسان بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
3
41
پاسخ
بازسازی این اقتصاد ضربه خورده 15 سال طول مبکشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
اگه بشه بازسازیش کرد
امیر مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
4
64
پاسخ
این مسخره بازیا رو تموم کنید مستاجری که ۸۵ میلیون اجاره معوق داره رو کی گردن میگیره شما به جای اینکه مسئله رو حل کنید میخواید پاکش کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
4
54
پاسخ
راه حل های فاجعه بار.
پاسخ ها
حمید
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
راهکارهایی که فقط مختص نمایندگان مجلس است. غیر قابل اجرا
مالک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۰۷
2
80
پاسخ
شماتورم ۵۰۰درصدی راکنترل کنیدروغن ۵۰ هزارتومانی که شده یک ملیون رابه ۵۰ هزارتومان برگردونیدمطمن باشیداجاره هم میاد۲۰درصدافزایش
