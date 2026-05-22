صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا سوگند یاد کرد

«کوین وارش» روز جمعه به‌عنوان رئیس جدید فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا سوگند یاد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۴۳۰۷
| |
2418 بازدید
رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا سوگند یاد کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مراسم ادای سوگند توسط «کلارنس توماس» قاضی دیوان عالی آمریکا برگزار شد. «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا نیز در این مراسم حضور داشت و سخنرانی افتتاحیه انجام داد.

ترامپ در این رابطه گفت: «می‌خواهم کوین کاملا مستقل باشد. می‌خواهم مستقل عمل کند و فقط کار بزرگی انجام دهد. به من نگاه نکند، به هیچ‌کس نگاه نکند، فقط کار خودش را انجام دهد و عالی عمل کند.»

وی افزود وارش وعده داده اصلاحات و نوسازی‌هایی را در فدرال رزرو اجرا کند؛ از جمله تغییر در روش‌های جمع‌آوری داده‌ها، کاهش اتکا به مدل‌های نادقیق و محدود کردن رویه ارائه راهنمایی‌های آینده‌نگر از سوی بانک مرکزی.

ترامپ همچنین گفت: «هیچ‌کس در آمریکا بهتر از کوین وارش برای هدایت فدرال رزرو آماده نیست.»

سنای آمریکا در ۱۳ مه با ۵۴ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف، ریاست چهار ساله وارش بر فدرال رزرو را تایید کرده بود.

ترامپ در ۳۰ ژانویه او را برای ریاست سیستم فدرال رزرو معرفی کرد. ترامپ بارها از «جروم پاول» رئیس پیشین فدرال رزرو خواسته بود به دلیل خودداری از کاهش نرخ بهره، از سمت خود کناره‌گیری کند.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا بانک مرکزی آمریکا کوین وارش ترامپ دولت ترامپ فدرال رزرو
هشدار دیوان محاسبات درباره مدیرعامل بازنشسته پگاه/ آقای وزیر؛ قانون را اجرا کنید
ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
زد و بند یک بانک خصوصی در بازار طلا/ ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان منابع بانک برای خرید طلا رفت؟
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ترامپ سرپرست اطلاعات ملی آمریکا را معرفی کرد
ابراز امیدواری ترامپ برای توافق با ایران!
انتخاب جنجالی ترامپ برای فدرال رزرو!
فوری/جزییات فرمان جدید ضدایرانی ترامپ
ترامپ: حاضر به دادن هیچ امتیازی به ایران نیستم!
ادعای عجیب ونس درباره مذاکرات ایران و آمریکا
آمریکا برای اقدام نظامی علیه کوبا آماده می‌شود
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟
جنگ صاحب خانه و مستأجر در راهروهای شورای حل اختلاف / پشت‌پرده تمدید خودکار قراردادهای اجاره چه می گذرد؟  (۱۵۲ نظر)
اگر نمی‌توانی، استعفا بده/ کالابرگ یک میلیونی، خیانت به سفره مردم است/ نامه‌ اقتصاددانان به رئیس جمهور آمریکا چه بود؟  (۱۴۴ نظر)
خانم بازیگر با پیرسینگ لب در تلویزیون: وقتی شنیدم جنگ شد، سجده شکر رفتم!  (۱۱۱ نظر)
دولت فعلا توان افزایش اعتبار کالابرگ را ندارد / منابع فعلی هم به‌سختی تامین می‌شود  (۱۱۱ نظر)
منابع غربی: ایران و آمریکا عصر یکشنبه توافق را اعلام می‌کنند/ ترامپ: به توافق بسیار نزدیک هستیم  (۱۰۸ نظر)
کمبود گاز و زمستان سخت پیش رو داریم/ تاثیر رادارها بر بارش غیرممکن است!/ دریاچه ارومیه احیا نشده است  (۱۰۸ نظر)
صبحانه هم لاکچری شد! / شوکِ ۱۰۰ درصدی به بازار لبنیات  (۱۰۲ نظر)
توجیه عجیب خواهر پژمان جمشیدی درباره حکم شلاق  (۸۱ نظر)
با پول گرفتن از مردم، اسامی سفارشی را در طرح‌های فروش برنده می‌کنند! / اگر قیمت‌ها به قبل از جنگ بازنگردد مجلس دست به کار می شود  (۷۴ نظر)
زمان تصویب رفع انسداد اينترنت اعلام شد  (۶۸ نظر)
شرایط بحرانی سلطنت‌طلبان بعد از وطن‌فروشی را ببینید  (۶۷ نظر)
اخبار جدید از احتمال بازگشایی اینترنت بین الملل  (۶۷ نظر)
حمله تند وزیر ارتباطات به مخالفین اتصال مجدد اینترنت  (۶۱ نظر)
افزایش مجدد دستمزدها سریعا در دستور کار باشد/ معیشت بازنشستگان در قربانگاه تورم لجام گسیخته  (۵۸ نظر)
بخشی از پیشنهادات ایران از سوی آمریکا پذیرفته شده است / پیام‌ها همچنان در حال تبادل است  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005lWF
tabnak.ir/005lWF