رئیس جدید بانک مرکزی آمریکا سوگند یاد کرد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مراسم ادای سوگند توسط «کلارنس توماس» قاضی دیوان عالی آمریکا برگزار شد. «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا نیز در این مراسم حضور داشت و سخنرانی افتتاحیه انجام داد.
ترامپ در این رابطه گفت: «میخواهم کوین کاملا مستقل باشد. میخواهم مستقل عمل کند و فقط کار بزرگی انجام دهد. به من نگاه نکند، به هیچکس نگاه نکند، فقط کار خودش را انجام دهد و عالی عمل کند.»
وی افزود وارش وعده داده اصلاحات و نوسازیهایی را در فدرال رزرو اجرا کند؛ از جمله تغییر در روشهای جمعآوری دادهها، کاهش اتکا به مدلهای نادقیق و محدود کردن رویه ارائه راهنماییهای آیندهنگر از سوی بانک مرکزی.
ترامپ همچنین گفت: «هیچکس در آمریکا بهتر از کوین وارش برای هدایت فدرال رزرو آماده نیست.»
سنای آمریکا در ۱۳ مه با ۵۴ رای موافق در برابر ۴۵ رای مخالف، ریاست چهار ساله وارش بر فدرال رزرو را تایید کرده بود.
ترامپ در ۳۰ ژانویه او را برای ریاست سیستم فدرال رزرو معرفی کرد. ترامپ بارها از «جروم پاول» رئیس پیشین فدرال رزرو خواسته بود به دلیل خودداری از کاهش نرخ بهره، از سمت خود کنارهگیری کند.