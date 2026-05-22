عاصم منیر وارد تهران شد
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان عصر روز جمعه برای ادامه رایزنیها به عنوان میانجی میان تهران و واشنگتن و در ادامه تبادل پیام و پیشنهادات وارد تهران شد.
شایان ذکر است، سیدمحسن نقوی وزیر کشور پاکستان در این چارچوب از روز چهارشنبه هفته جاری در تهران به سر میبرد. نقوی شنبه هفته جاری هم به تهران آمد و مذاکرات را باا مقامات ایرانی از جمله رئیس جمهور، رئیس مجلس، وزیر خارجه و وزیر کشور پیگیری کرد. برخی گزارشهای خبری بعد از سفر دوم وزیر کشور پاکستان به ایران حاکی از آن بود که طرفین به «چارچوبی» برای توافق بسیار نزدیک شدند و احتمال حضور فرمانده ارتش پاکستان برای نهایی کردن این متن در تهران در روز پنجشنبه قوت گرفت.
در عین حال، تفاهم قطعی و نهایی بر سر چند موضوع به ویژه مواد هستهای، پذیرش غنی سازی و مدیریت تنگه هرمز باز هم کامل به دست نیامد.
همچنین برخی مقامات تاکید کردند که حضور عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان لزوما به معنای قطعی بودن تفاهم بر سر چارچوب اولیه نیست.
ایران خواهان آن است که موضوعاتی چون پایان دادن به تنشهای جاری در منطقه، آزادسازی داراییهای بلوکهشده ایران در خارج از کشور و تأمین امنیت کشتیهای ایرانی در آبراههای بینالمللی، به عنوان محورهای اصلی این مذاکرات قرار گیرند.