عکس: عکاسان خبری در گذرهای تاریخی پایتخت

تور تخصصی عکاسان خبری و خبرنگاران با هدف معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و گردشگری بافت تاریخی تهران به همت معاونت بافت و بناهای تاریخی شهر تهران و آژانس عکس تهران برگزار شد؛ همچنین شرکت‌کنندگان از خانه امام جمعه، عمارت سلطان بیگم، عمارت خانه شازده، عمارت خانه اردیبهشت، عمارت دبیرالملک و خانه مؤتمن الاطباء بازدید کردند.