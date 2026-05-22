En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 871
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۷۴۱۵۸
کد خبر:۱۳۷۴۱۵۸
2292 بازدید
نبض خبر

ادعاهای عجیب حمید رسایی: مجلس را پلمب کرد‌ه‌اند!

حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی در یکی از تجمع‌های حمایت از ایران پشت تریبون رفت و مدعی شد دبیر شورای امنیت ملی در نامه‌ای تاکید کرده برگزاری جلسات صحن علنی مجلس به مصلحت نیست و به همین دلیل به ادعای رسایی مجلس پلمب شده است! رسایی ادعا کرد چنین دستوری باید مصوبه شورای عالی امنیت ملی و دارای تاییدیه رهبری باشد اما به ادعای او چنین مصوبه‌ای وجود ندارد. رسایی ادعا کرد این اقدام نه به دلایل امنیتی بلکه برای بستن دهن امثال اوست. ادعاهای رسایی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر حمید رسایی جنگ رمضان ترور سران نظام حمله آمریکا به ایران حمله اسرائیل به ایران جنگ ایران و اسرائیل جنگ آمریکا و ایران مجلس شورای اسلامی
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
شیوه جالب برگزاری جلسه مجلس را ببینید
افرادی که خفه شده بودند، بهتر است خفه بمانند و وحدت را خراب نکنند!
رسایی: سفرای کشورهای اروپایی را اخراج کنید
رسایی به سیم آخر زد: بابا جمع کنید این مجلسو، صدای هیچ معترضی شنیده نمیشه
رسایی: فکر نمی‌کردم پزشکیان برادر شهید باشد!
رسایی خواستار برگزاری رفراندوم شد!
خسارت را از اموال سلبریتی‌ها که مردم را تحریک کردند بگیرید
نماینده سوپرانقلابی: چرا زودتر اینترنت قطع نشد؟
در دوران جنگیم؛ حقوق نیروهای مسلح باید 20 درصد بیشتر باشد
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟