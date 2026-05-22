ادعاهای عجیب حمید رسایی: مجلس را پلمب کردهاند!
حمید رسایی نماینده مجلس شورای اسلامی در یکی از تجمعهای حمایت از ایران پشت تریبون رفت و مدعی شد دبیر شورای امنیت ملی در نامهای تاکید کرده برگزاری جلسات صحن علنی مجلس به مصلحت نیست و به همین دلیل به ادعای رسایی مجلس پلمب شده است! رسایی ادعا کرد چنین دستوری باید مصوبه شورای عالی امنیت ملی و دارای تاییدیه رهبری باشد اما به ادعای او چنین مصوبهای وجود ندارد. رسایی ادعا کرد این اقدام نه به دلایل امنیتی بلکه برای بستن دهن امثال اوست. ادعاهای رسایی را میبینید و میشنوید.
