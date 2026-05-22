ایده ریاست جمهوری شهید رئیسی از کجا آمد ؟
به گزارش تابناک، مرتضی بختیاری، قائم مقام وقت شهید رئیسی در آستان قدس در گفتگویی با روزنامه ایران که در کتاب "رئیسی عزیز" نیز چاپ شده است، برای اولین بار به ایده اولیه ورود آیت الله رئیسی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد.
وی گفت: آذر ۹۵ تعدادی از ائمه جمعه در این زمینه با ایشان مکاتبه کرده بودند.
مرتضی بختیاری هم اینک رئیس کمیته امداد خمینی است و در دهه ۷۰ ریاست سازمان زندانها را بر عهده داشته است.
گفتنی است شهید رئیسی ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ از طرف رهبر شهید انقلاب به تولیت آستان قدس رضوی منصوب شده بود و شهید رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ به رقابت با حسن روحانی پرداخت.
