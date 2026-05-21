بررسی انحلال حشدالشعبی در سفر ژنرال آمریکایی به عراق

روزنامه الشرق الاوسط عربستان سعودی امروز(پنج شنبه) در گزارشی مدعی شد: «دیوید بترائوس» ژنرال بازنشسته آمریکایی، طی سفری پنج روزه به بغداد به‌عنوان مشاور مستقل کاخ سفید، با مقامات ارشد عراقی دیدار کرده و یک«سند اجرایی» برای کنترل و ادغام نیروهای الحشد الشعبي تهیه کرده است. این طرح شامل خلع سلاح گروه‌های مسلح، کنار گذاشتن رهبران آن‌ها و تعیین ژنرال‌های حرفه‌ای برای نظارت بر زیرساخت‌های الحشد به‌عنوان پیش‌شرطی برای بازسازی و اصلاح این نهاد است.

به گزارش تابناک به نقل از شفقنا؛ الشرق الاوسط همچنین مدعی شده است که این دیدار‌ها با حضور مقامات عالی‌رتبه‌ای مانند رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و دولت، و فرمانده مبارزه با تروریسم انجام شد و محور اصلی مذاکرات، بررسی سازوکار‌های عملی برای ادغام الحشد در ساختار امنیتی عراق بود. منابع نزدیک به دولت و پارلمان عراق گفته‌اند که این مسئله حساس و پیچیده، به‌ویژه در مواجهه با نفوذ ایران و فصائل مرتبط، هنوز با مقاومت داخلی روبه‌رو است و می‌تواند منجر به «دودستگی‌های داخلی و ناآرامی‌ها» شود.

الشرق الاوسط در ادامه ادعای خود می‌افزاید که مقامات عراقی و برخی گروه‌های شیعی، الحشد الشعبی را خط قرمز می‌دانند و اجرای طرح آمریکایی را با ریسک بالایی مواجه می‌کنند. این گروه‌ها، با هشدار نسبت به پیامد‌های احتمالی، تهدید به مقابله با هر اقدام برای ادغام یا حل الحشد کرده‌اند و نفوذ ایران در مدیریت برخی فصائل، مانعی جدی بر سر راه هرگونه اصلاح ساختاری است.

از نگاه منابع آمریکایی و تحلیلگران غربی، هدف اصلی واشنگتن از این اقدام، تضمین حاکمیت کامل عراق بر تصمیمات سیاسی و امنیتی و حذف منابع تهدید قلمداد شده به‌عنوان گروه‌های مسلح است. با این حال، بترائوس پس از ترک بغداد، در شبکه اجتماعی خود اعلام کرده است که با وجود خوش‌بینی نسبت به گفت‌وگوها، همچنان نسبت به تعامل بغداد با تهران واقع‌بین است.

الشرق الاوسط همچنین ادعا داده که مرحله اول این طرح شامل تحویل سلاح‌های سنگین و متوسط به نهادی امن و مورد توافق بغداد و واشنگتن، کنار گذاشتن شخصیت‌های دخیل در حملات علیه آمریکا و متحدانش و تعیین ژنرال‌های عراقی برای نظارت بر زیرساخت‌های الحشد است. با این حال، گروه‌های شیعی دارای کرسی‌های پارلمانی در تلاش‌اند تا سهم سیاسی خود را پس از تحویل سلاح حفظ کنند و خواستار تضمین‌هایی برای بازگشت به کابینه هستند.

الشرق الاوسط در ادامه ادعا‌های خود آورده است: پرونده الحشد الشعبی به‌عنوان «گره بزرگ» در روابط بغداد و واشنگتن باقی مانده و هر اقدام برای اصلاح آن نیازمند دیپلماسی دقیق، تضمین‌های سیاسی و مدیریت حساسیت‌های داخلی و منطقه‌ای است.

