بیانیه تند وزیر خارجه امارات علیه ایران

وزیر خارجه امارات بدون در نظر گرفتن نقش دولتش در تجاوز نظامی اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران و سفرهای پنهانی نتانیاهو و دیگر مقامات رژیم اسرائیل به این کشور در جریان جنگ، ایران را به "قلدری" و "تجاوز وحشیانه" متهم کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ "انور قرقاش" وزیر خارجه امارات متحده عربی در بیانیه تندی به ترسیم خطوط جدید محدوده کنترل امنیتی تنگه هرمز از سوی نیروهای مسلح ایران واکنش نشان داد.

این مقام اماراتی ایران را به "قلدری" در منطقه متهم کرده و در توییتی نوشت: "ما در طول دهه‌های طولانی به قلدری ایران عادت کرده‌ایم تا جایی که (این مساله) به بخشی از چشم‌انداز سیاسی در خلیج فارس تبدیل شده است و اعتبار بین لفاظی‌های تهاجمی و اعلامیه‌های توخالی دوستی از بین رفته است."

وی در ادامه مدعی شده:" و امروز، پس از تجاوز وحشیانه ایران، رژیم در تلاش است تا واقعیت جدیدی را از یک شکست نظامی آشکارش ارایه کند، اما تلاش‌ها برای کنترل تنگه هرمز یا تجاوز به حاکمیت دریایی امارات چیزی جز رویایی تکه پاره شده نیست."

وی در ادامه مدعی شده: هر کسی که می‌خواهد با محیط عربی خود همزیستی داشته باشد، باید بداند که اعتماد از دست رفته است و بازگرداندن آن نه از طریق شعار، بلکه از طریق زبان مسئولانه، حفظ حاکمیت و تعهد واقعی به اصول حسن همجواری حاصل می‌شود."

این مقام اماراتی در حالی ایران را به "قلدری" و "تجاوز وحشیانه" متهم کرده که متحدان آمریکایی و اسرائیلی اش که در خاک امارات پایگاه دارند در جریان تجاوزی غیرقانونی به ایران حمله کرده و پس از نزدیک به 6 هفته بمباران، موفق به کسب نتیجه و رسیدن به اهداف راهبردی شان از تجاوز نشدند.

در جریان تجاوز اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران، خاک و پایگاه های امارات به عنوان یک پایگاه اصلی مورد استفاده قرار گرفتند، مقامات سیاسی و نظامی مختلف اسرائیل برای هماهنگی حملات به صورت مخفیانه به آنجا سفر کردند و حتی پس از اعلام آتش بس گزارش های رسانه های آمریکایی مشخص کرد که دولت امارات نیز نقش مستقیمی در انجام برخی حملات در طول جنگ 40 روزه به ایران داشته از جمله حمله به پالایشگاه جزیره لاوان در واپسین روز جنگ و ساعاتی پس از اعلام آتش بس.