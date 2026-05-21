افشاگری واشنگتنپست از ذخایر موشکی سامانه تاد
واشنگتنپست: آمریکا نیمی از ذخیره موشکهای «تاد» را در جریان جنگ علیه ایران مصرف کرد.
به گزارش تابناک؛ روزنامه واشنگتنپست به نقل از ارزیابیهای وزارت دفاع آمریکا گزارش داد که واشنگتن در جریان جنگ علیه ایران بخش بزرگی از ذخایر موشکهای رهگیر خود را مصرف کرده است.
ارتش آمریکا در این جنگ مقدار زیادی از موشکهای رهگیر خود را مصرف کرده؛ حتی بیش از آنچه صهیونیستها استفاده کرده است.
آمریکا برای دفاع از اسرائیل بیش از ۲۰۰ موشک سامانه «تاد» شلیک کرده است.
این تعداد تقریباً معادل نیمی از کل ذخیره موشکهای «تاد» پنتاگون ارزیابی میشود.
