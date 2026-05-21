تصویب قطعنامه ضدایرانی در پارلمان اروپا

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، پارلمان اروپا که این قطعنامه را با ۵۱۶ رای موافق به تصویب رسانده است، با دخالت در امور داخلی و سیستم قضایی ایران خواستار آزادی برخی زندانیان شده و از اتحادیه اروپا خواسته که تحریم‌ها را علیه مقامات و نهاد‌های ایرانی افزایش دهد.

پارلمان اروپا همچنین خواستار جلوگیری از ورود مقامات و اعضای خانواده‌شان به کشور‌های اروپایی شده است.