۳۱ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند



به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه؛ طی شبانه روز گذشته ۳۱ فروند کشتی اعم از نفتکش، کانتینر بر و سایر کشتی های تجاری با هماهنگی و تامین امنیت نیروی دریایی سپاه از تنگه هرمز عبور کردند.



نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: علی رغم تجاوز ارتش تروریستی امریکا و ایجاد ناامنی بی سابقه در کل خلیج فارس و بطور خاص تنگه هرمز، نیروی دریایی سپاه تلاش نمود مسیر مشخص و ایمنی برای عبور و استمرار تجارت جهانی ایجاد نماید.