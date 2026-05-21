اعضای تیم ملی فوتبال ایران با سفر به آنکارا برای دریافت ویزای ایالات متحده آمریکا و کانادا که به همراه مکزیک میزبان‌های مشترک جام جهانی ۲۰۲۶ هستند، راهی سفارتخانه‌های این کشور شدند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، همانطور که پیش از این هم اعلام شده بود و بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته، اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان صبح امروز (پنجشنبه، ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) راهی سفارت ایالات متحده آمریکا در آنکارا شدند تا روال مرسوم برای دریافت ویزای این کشور برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ را در سفارتخانه مربوطه انجام دهند. آن هم در حالی که تنها ۲۱ روز (سه هفته) تا آغاز جام جهانی باقی مانده و هنوز ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای حضور در این رقابت‌ها صادر نشده است.

براساس آنچه رسانه‌های ترکیه‌ای مخابره کرده‌اند، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران مراحل مربوط به دریافت ویزا را انجام داده‌اند. نکته جالب توجه موضوعی است که خبرنگار رسانه ترکیه‌ای «آناتولی» مخابره کرده و نوشته: «بازیکنان تیم ملی ایران، هنگام خروج از ساختمان سفارتخانه آمریکا، وقتی با سؤال خبرنگاران مواجه شدند که آیا درخواست‌هایشان تأیید شده است، لبخند زدند.»

با این حال هنوز موضوع صدور ویزا به زمان دیگری موکول شده و به نظر می‌رسد پاسخ نهایی تا چند روز آینده مشخص شود. آن هم در شرایطی که گفته می‌شود شاید برخی بازیکنان یا اعضای کادرفنی موفق به دریافت ویزای آمریکا نشوند و همین موضوع می‌تواند تصمیم ایران را برای رفتن یا نرفتن به جام جهانی، نهایی کند.

رسانه «ترکیه تودی» در این زمینه خبر داده است که بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتبال ایران صبح پنجشنبه علاوه بر سفارت آمریکا، برای دریافت ویزای کانادا به سفارتخانه این کشور هم رفته‌اند. این در حالی است که کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا به صورت مشترک میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ خواهند بود، اما تمام دیدارهای ایران در گروه G رقابت‌های جام جهانی مقابل بلژیک، مصر و نیوزلند در آمریکا و دو شهر لس‌آنجلس و سیاتل برگزار می‌شود.

با این حال ممکن است در صورت صعود ایران از گروه و در مراحل بالاتر طبق جدول مراحل حذفی که شرایط باتوجه به صعود تیم‌های سوم تغییر خواهد کرد، تیم ملی ایران مجبور باشد برای انجام مسابقه‌ای به کانادا هم سفر کند و احتمالاً از همین‌رو و بنا به اعلام رسانه «ترکیه تودی» ملي‌پوشان برای دریافت ویزای کانادا هم اقدام کرده‌اند.

تیم ملی فوتبال ایران مراحل آماده‌سازی خود را برای حضور جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در آنتالیا پشت سر می‌گذارد و ملی‌پوشان قرار است در دو دیدار دوستانه به مصاف گامبیا و مالی بروند.

در ادامه می‌توانید تصاویر مربوط به حضور تعدادی از اعضای تیم ملی فوتبال ایران در سفارت ایالات متحده آمریکا در آنکارا را مشاهده کنید: