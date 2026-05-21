بقائی: اروپا باید از تجربه نازیسم عبرت بگیرد

سخنگوی وزارت امور خارجه در شبکه ایکس نوشت: اروپا باید از تجربه نازیسم عبرت بگیرد و از بی‌عملی در برابر قانون‌شکنی و جنایات رژیم صهیونیستی دست بردارد.
بقائی: اروپا باید از تجربه نازیسم عبرت بگیرد

 

به گزارش تابناک،اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به برخورد وحشیانه مقامات رژیم صهیونیستی با فعالان حامی مردم فلسطین (کاروان کمک به غزه)، در پیامی در شبکه ایکس نوشت: تصاویر وزیر تندوری رژیم اسرائیل در بندر اشدود که شخصا فعالان دست‌بندزدهٔ کاروان بشردوستانه «کمک به غزه» (که بسیاری از آنها شهروندان اروپایی هستند) را تحقیر می‌کند، عمیقاً تکان‌دهنده است.

 این تصاویر، خاطره‌های تلخ تاریخی را زنده می‌کند؛ زمانی که رژیم نازی، متعاقب بهره‌مندی طولانی‌مدت از مصونیت مطلق در برابر جنایاتش، خود را استثنایی، معاف از هرگونه پاسخگویی و فراتر از قانون دید.

در دههٔ ۱۹۳۰، اروپا با این توهم دل خوش کرد که می‌تواند در برابر تحقیر نظام‌مند کرامت انسانی، نادیده‌گرفتن مستمر حقوق بین‌الملل و نقض اصول اخلاقی، سکوت کند و با این سکوت خود را از تبعات آن مصون نگاه دارد، بدون آنکه هرگز بهایی بپردازد. اما تاریخ، درسی بی‌رحمانه به آنها داد: عادی‌سازی قانونی‌شکنی و جنایت، هرگز به قربانیان نخستین محدود نمی‌ماند.

امروز، خطر واقعی فراتر از رفتار‌های خاص فلان مقام رژیم اسرائیل است. مشکل عمیق‌تر در سکوت همدستانه، پذیرش و بی‌عملی نهادینه در برابر اشغال، آپارتاید و نسل‌کشی است؛ سکوت و بی‌عملی‌ای که موجب شده است سیاست‌ها و رفتار‌های مجرمانه رژیم اسرائیل، عادی‌سازی شده، ادامه پیدا کند و روزبه‌روز شدیدتر شود.

اگر غرب همچنان شکاف بین ارزش‌های ادعای‌اش و رفتار‌های عملی‌اش را عمیق‌تر کند، باید منتظر تکرار درس‌های بی‌رحمانهٔ تاریخ باشد: اعطای مصونیت بی‌پایان و سکوت در قبال قلدری و قانون‌شکنی، هرگز موجب تعدیل این رفتار‌ها نخواهد شد؛ بلکه جنایت را عادی‌سازی کرده و مرتکبانش را جسورتر می‌کند.



اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه فلسطین رژیم صهیونیستی
