قیمت جدید انواع برنج ایرانی ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵

تداوم رشد خزنده قیمت برنج ایرانی در بازار، با وجود نوسانات جزئی، هزینه‌های سنگینی را به سبد معیشتی خانوارها تحمیل کرده و قدرت خرید این محصول را به شکل محسوسی کاهش داده است.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، بازار برنج ایرانی این روزها در یکی از حساس‌ترین دوره‌های قیمتی خود قرار گرفته؛ دوره‌ای که در آن خانوارهای ایرانی با هزینه‌های فزاینده تأمین مایحتاج اساسی روبه‌رو هستند و برنج به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام سبد مصرفی با افزایش آرام اما مستمر قیمت، به کالایی نسبتاً پرهزینه تبدیل شده است.

نوسانات اخیر در قیمت انواع برنج مرغوب و درجه‌یک، از طارم گرفته تا صدری و شیرودی، نشانه‌ای روشن از فشار تورمی و چالش‌های موجود در بازار تأمین و توزیع است.

روند قیمتی در هفته گذشته با نوسانات جزئی همراه بوده است. افزایش هزینه‌های تولید، حمل‌ونقل و فرآوری، رو به رشد بوده و همین امر باعث شده برخی از اقلام محبوب بازار، افزایش قیمت ملایمی را تجربه کنند.

قیمت هر بسته ۱۰ کیلویی برخی از پرتقاضاترین و شناخته‌شده‌ترین انواع برنج ایرانی به سطحی رسیده که برای بسیاری از خانواده‌ها هزینه قابل‌ توجهی محسوب می‌شود.

طبق جدیدترین نرخ‌های موجود در بازار، «برنج طارم مازندران شالیا» به ازای هر ۱۰ کیلوگرم با قیمت ۶ میلیون تومان به فروش می‌رسد.

همچنین، «برنج عنبربو فوق‌ اعلاء عرش» که معمولاً در گروه برنج‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر قرار می‌گرفت، حالا با قیمت ۴ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان برای بسته ۱۰ کیلویی عرضه می‌شود؛ رقمی که برای بسیاری از خریداران قابل تأمل است.

قیمت «برنج صدری اعلاء کاویش» به وزن ۱۰ کیلوگرم به ۴ میلیون و ۷۷۲ هزار تومان رسیده است. همچنین، «برنج طارم عطری مهمان نواز» به ازای هر ۱۰ کیلوگرم با قیمت ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در بازار موجود است.

یک نکته مهم در تحلیل شرایط فعلی بازار این است که افزایش تدریجی قیمت برنج تنها ناشی از یک عامل خاص نیست. در ماه‌های اخیر، هزینه‌های کشت و داشت، کود و سموم کشاورزی، دستمزد نیروی انسانی، هزینه آب و همچنین نرخ تمام‌ شده حمل، همه و همه افزایش داشته‌اند. 

در همین حال، قدرت خرید خانوارها نیز نقش مهمی در شکل‌گیری شرایط کنونی دارد. با توجه به افزایش گسترده قیمت سایر کالاهای اساسی، بودجه غذایی خانوارها تحت فشار قرار گرفته و خرید برنج ایرانی که همیشه جایگاه ویژه‌ای در آشپزخانه‌های ایرانی داشته، به تصمیمی نسبتاً پرهزینه تبدیل شده است.

بسیاری از خانواده‌ها در حال حرکت به سمت خریدهای کمتر، جایگزینی برندهای اقتصادی‌تر یا ترکیب مصرف برنج ایرانی با نوع خارجی هستند. این تغییرات رفتاری، در عین اینکه نشان‌ دهنده فشار اقتصادی است، به شکلی ملموس تقاضای موثر در بازار را نیز تحت تأثیر قرار داده.

از سوی دیگر، هر چند اکنون شاهد افزایش‌های پراکنده و نه‌ چندان شدید هستیم، اما در صورت تداوم روند رشد هزینه‌های تولید یا اختلال در عرضه، این نوسانات می‌تواند در ماه‌های آینده مشهودتر شود. همین نگرانی‌ها باعث شده برخی خریداران عمده، خریدهای پیش‌دستانه‌ای داشته باشند که خود تحت شرایط خاص می‌تواند پایه قیمت را بالاتر ببرد.

آنچه روشن است این است که برنج ایرانی در حال حاضر به یکی از کالاهای نسبتاً لوکس سفره ایرانی تبدیل شده و مدیریت قیمت آن برای تولیدکننده، فروشنده و مصرف‌کننده به یک چالش دائمی بدل شده است. 

