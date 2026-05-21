مهمات هسته‌ای روسیه به بلاروس رسید

وزارت دفاع روسیه امروز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: مهمات هسته‌ای به عنوان بخشی از رزمایش‌ های نیروهای هسته‌ ای به بلاروس رسید.
فوری / اسپوتنیک از تحویل مهمات هسته‌ای به روسیه خبر داد

به گزارش تابناک، خبرگزاری اسپوتنیک خبر داد: سامانه‌های موشکی راهبردی روسیه به عنوان بخشی از رزمایش نیروهای هسته‌ای در مواضع میدانی مستقر شدند.

وزارت دفاع روسیه در طول رزمایش نیروهای هسته ای اعلام کرد که در این عملیات، زیردریایی‌ های هسته‌ ای روسیه مجهز به موشک‌ های بالستیک به سمت محدوده‌های دریایی حرکت کردند. هوانوردی در حال تمرین تجهیز موشک‌های کینژال به کلاهک‌های ویژه و پرواز به مناطق گشت‌زنی است. ناوگان‌های شمال و اقیانوس آرام، هوانوردی دوربرد هم مناطق نظامی لنینگراد و مرکزی، آمادگی برای پرتاب موشک را تمرین کردند.

از سوی دیگر، وزارت دفاع بلاروس پیشتر در بیانیه ای از آغاز رزمایش مشترک با روسیه درباره استفاده رزمی از تسلیحات هسته‌ای و پشتیبانی هسته‌ای خبر داده بود.

به گفته مقام‌های بلاروس، هدف این مانور افزایش آمادگی نیروهای مسلح برای به‌کارگیری تسلیحات مدرن و ارزیابی توان عملیاتی تجهیزات و نیروها در شرایط مختلف بوده است.

در بیانیه وزارت دفاع بلاروس آمده بود که این رزمایش شامل تمرین انتقال مهمات هسته‌ای، آماده‌سازی آنها برای استفاده و استقرار نیروها از مناطق غیرآماده در نقاط مختلف کشور خواهد بود. همچنین بر پنهان‌سازی تحرکات نظامی و هماهنگی عملیاتی میان یگان‌ها تأکید می شود.

